La muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa ha conmovido al mundo entero. A mediados del pasado mes de febrero salió a la luz que el actor, que padecía alzhéimer desde hace varios años, sumado a otras enfermedades, y su mujer habían fallecido con una semana de diferencia (primero ella y seis días después el intérprete que, por su demencia, no se habría dado cuenta de la pérdida de su compañera de vida). Días después de que pareciera cerrado este caso y con el foco puesto en su cuantiosa herencia de 80 millones de dólares, la investigación podría no estar cerrada del todo.

Giro radical en la investigación de la muerte de Gere y Betsy

Según el análisis forense, la muerte de Gene y Betsy se habría producido de manera natural. A medida que han pasado los días, cada vez hay más detalles de cómo pasaron sus últimos días en su casa de Santa Fe junto a uno de sus perros, que también falleció durante esa trágica semana. Además del fallecimiento del actor, una de las grandes incógnitas fue la muerte de su esposa a sus 65 años ya que, al parecer, no padecía de ninguna dolencia grave.

Gene Hackman y Betsy. (FOTO: GTRES)

Sobre el fallecimiento de la pianista se ha pronunciado el doctor Josiah Child, director del hospital Cloudberry Health de Santa Fe. Hasta día de hoy, lo que se sabía era que Betsy había muerto el 11 de febrero. Sin embargo, este médico estadounidense ha aportado nuevos datos a la investigación y ha asegurado que la muerte de la mujer del actor fue el día 12. «La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero. Había llamado unas semanas antes de su muerte para preguntar por un ecocardiograma, un escáner de corazón, para su marido. No era paciente mío, pero uno de mis pacientes le había recomendado mi clínica. Pidió una cita para ella misma el día 12 de febrero, pero no tenía nada que ver con algo respiratorio», ha comenzado diciendo en el Daily Mail.

Child ha relatado que Arakawa volvió a ponerse en contacto con el centro médico el día 12 por la mañana para hablar con un sanitario «quien le dijo que fuese esa tarde». El doctor ha añadido que, en la llamada, Betsy «no mostró ningún síntoma de afección respiratoria» y que «la cita médica no tenía nada que ver con el hantavirus». Según cuenta el director del hospital, horas después la mujer del actor no se presentó y es por ello que intentaron llamarla «en un par de ocasiones sin obtener respuesta».

Gene Hackman y Betsy. (FOTO: GTRES)

A todo ello se le suma la polémica de la herencia del actor. En su testamento, Gene dejó toda su fortuna a su esposa, con la que estuvo casado durante más de tres décadas. Sin embargo, al fallecer la pianista, el foco se ha puesto en los hijos del intérprete: Christopher, Elizabeth y Leslie, que no figuran el testamento. Es por ello que lo que se sabe hasta ahora, según Tre Lovell, abogado en el caso de la muerte de Hackman, es que sus descendientes serían por la ley de sucesión los encargados de recibir los 80 millones.