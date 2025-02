Las últimas fotos de Gene Hackman que presagiaban que algo no iba bien

La industria de Hollwood está de luto. El emblemático actor Gene Hackman y su mujer, la discreta Betsy Arakawa, han amanecido sin vida en su vivienda de Nuevo México, el lugar que eligió al artista para retirarse del foco mediático. Él tenía 95 años y ella 63. Se casaron en 1991 y no tardaron en formar un equipo unido. Era común verles pasear por los alrededores de su residencia y las últimas imágenes que hay de ellos demuestran que algo no iba bien.

Gene Hackman, quien siempre se ha caracterizado por tener un físico imponente y fuerte, se mostró débil y vulnerable, de hecho caminaba con la ayuda de un bastón. El intérprete ha formado parte de la historia del cine, de hecho ganó un doble Oscar por The French Connection (Contra el imperio de la droga). Sin embargo, hace un tiempo decidió apartarse para disfrutar de su merecida jubilación y desde entonces se ha vuelto a saber muy poco de él.

Gene Hackman con su mujer. (Foto: Gtres)

Las autoridades siguen haciendo su trabajo, pero en principio han descartado que la muerte de Gene Hackman sea fruto de un «juego sucio». Es decir, de momento han descartado que alguien haya entrado en su casa para provocar nada. «No creemos que haya habido un crimen. La causa exacta de la muerte no ha sido determinada en este momento», explica Adán Mendoza, el sheriff del condado de Santa Fe que se está encargando del caso.

En LOOK hemos echado la vista atrás para analizar el pasado de Gene e intentar comprender lo que ha pasado. Tenemos unas imágenes que demuestran que su aspecto estaba deteriorado. Siempre iba con Betsy Arakawa, quien se convirtió en su gran apoyo. Había perdido mucho peso y su rostro demostraba que la edad estaba haciendo mella en él.

Gene Hackman con su mujer. (Foto: Gtres)

¿Qué ha pasado con Gene Hackman?

Gene se encontraba en una situación compleja y ya tenía 95 años, pero ¿qué ha pasado para que haya fallecido junto a su mujer? Otro dato que merece ser destacado es que al lado del matrimonio estaba su perro, también sin vida. Sin embargo, los investigadores insisten: «Podemos asegurar que en el vecindario no existe un peligro inmediato para nadie. No creemos que haya habido asesinato. No hay pruebas».

Gene Hackman en Nuevo México. (Foto: Gtres)

Los fans del actor siguen conmocionados. Durante sus últimos meses, Hackman ha llevado una vida totalmente tranquila. No ha participado en programas de televisión ni ha dado entrevista, quizá sea ese el motivo por el que sus últimas fotos pasaron inadvertidas. Llevaba 30 años junto a su mujer y estaba en buenas manos, de ahí que el público no se preocupase por él.

Estuvo muy bien rodeado. Fue uno de los grandes amigos del fallecido Robin Williams, quien le dedicó un bonito discurso cuando recogió uno de sus premios: «Gene Hackman en Hollywood es conocido como actor, pero en mi casa, es conocido como comediante de comediante. Ya sea comedia o drama, eres el actor más talentoso de Estados Unidos. También eres un ser verdaderamente sobrehumano».