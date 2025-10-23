Lucía Rivera ha reaparecido en el photocall de Rabat después de que su madre, Blanca Romero, desvelara que su abuelo -que ha ejercido como un padre para la joven- atraviesa un delicado momento de salud. Si por algo se caracteriza la hija de Cayetano Rivera es por su compromiso con su trabajo y, a pesar de haber estado en los últimos días en Asturias cuidando de su familiar-, ha viajado a Madrid para responder a sus compromisos profesionales. Precisamente, en esta ocasión ha coincidido con numerosos celebrities, como con su prima Tana Rivera o con Gemma Pinto, la nueva novia de su ex, Marc Márquez, de la que ha opinado sin tapujos.

Lucía Rivera opina sobre Gemma Pinto

Lucía Rivera y Gemma Pinto son el pasado y el presente del piloto de motociclismo Marc Márquez. Durante un año -desde 2019 hasta 2020-, la hija de Cayetano y Blanca mantuvo una relación sentimental con el catalán. De hecho, a través de redes sociales presumieron de su historia de amor, que terminó doce meses después.

Lucía Rivera y Marc Márquez durante su relación. (Foto: Gtres)

Paralelamente, en el verano del 2024 salió a la luz que ambos habían rehecho su vida sentimental. Lucía con Fernando Wagner, un empresario mallorquín y muy discreto ante los medios, y Marc con Gemma Pinto, una influencer íntima de Laura Escanes.

Ahora, las dos han coincidido en el mismo evento y, según han mostrado, no hay problema entre ellas -por el hecho de haber compartido novio en distintos momentos de sus vidas-. De hecho, la hija de Blanca Romero se ha deshecho en halagos hacia la creadora de contenidos, con la que ha coincidido en varias ocasiones: «En algún evento coincidí con ella. No la conozco mucho, no tengo esa suerte, es muy mona y siempre me han hablado muy bien de ella. Es monísima, por los hombres no me peleo. Genial compartir cosas con ella. Por un hombre nunca. No me pega a mí eso».

Su futuro junto a Fernando Wagner

Lucía Rivera, junto a Fernando Wagner. (Foto: Redes Sociales)

Aunque nunca llegó a salir a la luz qué ocurrió entre Marc y Lucía, la joven ahora está felizmente enamorada del empresario mallorquín, al que conoció en una fiesta en Madrid: «Tengo mucha suerte. Tengo unos suegros… Increíbles, me cuidan como una hija, generosos… No son tiquismiquis, son naturales, buena gente… Y él bueno… Muy sencillo, muy normal, lo que yo necesitaba. Igual tenía que haber llegado antes, los otros no me han dado tanto como él. Es sencillo y lo que me hace falta. Es muy sensible y entonces nos compenetramos muy bien, no es nada excéntrico, pasa de todo esto. Es un chico normal y natural y cuida mucho de los suyos. Es un buen compañero y ojalá lo sea para siempre. No creo en el matrimonio como algo conversador pero un futuro con él sí».

Finalmente, se ha pronunciado sobre sus planes de futuro -tanto en pareja como en solitario-: «No se yo si tendré hijos, no es mi idea principal. El cuidar a mi familia, lo laboral y mi pareja, pero no soy una persona que tenga un gran afán de ser madre. Sé que se me dan muy bien los niños, pero no lo tengo en mente. Tengo en mente escribir, viajar…».