Empezó con puntualidad británica como suele pasar siempre en el Wizink. La parte abierta, pista y grada trasera estaba llena, las gradas laterales, cerradas. Comenzó con una versión musical de I will survive mientras ella salía al escenario vestida con un pantalón rosa y una sobre falda de lentejuelas. Había que recordar los ochenta y las bolas que coronaban entonces los techos de las discotecas. Enseguida dio comienzo al concierto que decidió la de New Jersey que fuera con una de las lentas, Goin’ Out of My Head (en la versión de Little Anthony & The Imperials).

Gloria Gaynor con cada canción se comunicaba con un público entregado hablando de la vida, de su fe en Dios, del amor, de todo. Y gente de todas las generaciones sacaron los móviles en los momentos más míticos del concierto como cuando sonó el icónico I never say Goodbay. Tiró de versiones, alguna de ellas tan míticas como Proud Mary de la Creedence, de exactamente su generación, Unstoppable de Sia. Justamente esa canción (la original) se ha hecho viral en Instagram y Tik Tok. Que Gaynor versione a artistas mucho más jóvenes que ella demuestra ese espíritu que siempre la ha caracterizado de permanecer, al menos en la mente, en lo que es joven y nuevo. También versionó You’re the First, the Last, My Everything de Barry White, Last Dance (de Donna Summer) o, Who Am I con Beautiful (de Christina Aguilera). ¡Toda una cajita de sorpresas! I Will Survive fue, cómo no, el último antes del siempre clásico bis con Everybody Dance (de Chic).

Gloria Gaynor en su concierto en Madrid. (Foto: Azuria Music)

Lo que sobre todo hizo Gloria fue demostrar que sigue amando cantar en directo, hablar con el público y concretamente en España, practicar lo que, de manera autodidacta, aprendió, el español. Hubo momentos en los que se ausentó del escenario, la edad se va notando, especialmente en que ya no camina con la misma agilidad de antes pero con esa banda que trajo se le perdonó.

En una alarde de optimismo y buen humor anunció que nos cantaría su futuro LP preguntando con ironía en la era de las plataformas digitales si sabíamos qué era eso. Como gran parte de su público es boomer, las risas y la afirmación estuvieron aseguradas. Se llama Reaching For the Gold, aunque no dijo cuándo saldría a la venta. Por supuesto también nos deleitó con un tema de su último álbum Testimony, Talkin’ ‘Bout Jesus.

Hora y media de concierto en el que demostró que tiene, si Dios quiere como diría ella, mecha para rato. Un regalazo poder verla y que su promotora en España, Azuria Music, la trajera.