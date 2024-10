Gloria Gaynor visita ‘El Hormiguero’: su verdadero nombre y la historia detrás de ‘I Will Survive’

Gloria Gaynor, una de las grandes leyendas de la música disco, ha visitado por primera vez el programa El Hormiguero, en Antena 3. Lo ha hecho como parte de la promoción de su próximo gran concierto en Madrid el 12 de octubre, en el WiZink Center. El evento, titulado Gloria Gaynor: Never Can Say Goodbye, hará un repaso por los mayores éxitos de su carrera, incluyendo los temas icónicos I Will Survive y Never Can Say Goodbye, y lo cierto es que promete ser una celebración inolvidable de su legado musical.

Nacida en Newark en 1943, Gaynor comenzó su carrera en los años 60 como integrante del grupo Soul Satisfiers, pero no fue hasta los 70 cuando alcanzó fama mundial. Su éxito más famoso, I Will Survive, se ha convertido en un himno de empoderamiento que sigue siendo relevante décadas después. En esta gira, Gaynor celebra sus más de 50 años de carrera, manteniéndose como una de las artistas más queridas y reconocidas del género disco. «Es un único concierto. Llevo más de 60 años sobre los escenarios. Una joven me dijo que I will Survive le había salvado la vida, había impedido que se suicidara. Eso me hace muy feliz», ha confesado Gloria.

Gloria Gaynor en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

A lo largo de su carrera, Gaynor ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y ha mantenido una influencia constante en la música. Más allá de I Will Survive, otros éxitos incluyen Let Me Know (I Have a Right) y I Am What I Am, una poderosa declaración de identidad y autoaceptación. Además de su carrera musical, Gaynor ha escrito un libro sobre su vida, We Will Survive: True Stories of Encouragement, Inspiration, and the Power of Song, donde narra cómo su música ha tocado la vida de sus fanáticos; y está previsto que estrene un documental sobre su vida y carrera musical en los próximos meses. «Ya está preparado, pero primero se emitirá en Estados Unidos», ha dicho.

El verdadero nombre de Gloria Gaynor

En la entrevista, Gloria ha desvelado algunos aspectos desconocidos de su vida privada, como su verdadero nombre. Aunque se la conoce mundialmente como Gloria Gaynor, en realidad se llama Gloria Fowles. La artista cambió su apellido por recomendación de un compañero profesión. «Yo estaba grabando un tema y él me dijo que tenía que cambiar mi nombre porque la gente no iba a saber pronunicarlo ni escribirlo bien. Me dijo que tenía que usar un nombre, o más bien un apellido, que empezara con la letra G, como Gloria. Yo no sabía apellidos con G y el me propuso que fuera Gaynor. Simplemente me gustó», ha explicado.

Gloria Gaynor en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

El lado personal de Gloria Gaynor

A lo largo de su vida, Gloria Gaynor ha superado varios desafíos personales, incluidos problemas de salud y la trágica muerte de su única hermana, Irma, que falleció víctima de un golpe cuando intervino en una pelea. Sin embargo, siempre ha mantenido una actitud positiva y una profunda fe religiosa, lo que ha influido en su música y en su visión del mundo.

Uno de los momentos más críticos fue cuando sufrió una grave caída en 1978 durante una actuación, lo que le provocó una lesión en la columna vertebral. Durante años, Gaynor sufrió de un dolor crónico severo que la dejó incapacitada temporalmente. Esta lesión no solo afectó su capacidad física para actuar, sino que también la enfrentó a importantes retos emocionales. Pero su fe en Dios, en propias palabras de la cantante, jugó un papel fundamental en su recuperación, ayudándola a mantener una actitud positiva y motivándola a seguir adelante.