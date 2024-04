Gala González se ha sincerado en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de dos millones de seguidores. La creadora de contenido especializada en moda ha revelado a través de la pantalla la enfermedad que padece: neuralgia del trigémino. Una dolencia que, según la Sociedad Española de Neurología puede afectar al mayor nervio sensitivo que tenemos en el cráneo, que está destinado a dar sensibilidad a la zona del ojo, la mejilla y la mandíbula y que produce «un dolor crónico, de carácter punzante o eléctrico, que se inicia y finaliza de forma abrupta». Aquellos que lo padecen pueden tener dificultades en su día a día para llevar a cabo acciones tan cotidianas como «hablar, masticar, lavarse la cara, afeitarse o sonarse».

Gala González se sincera en la Red

Gala, que empezó como bloguera y hoy es una de las pioneras de nuestro país en el universo 2.0 y que también cuenta con su propia firma Amlul, ha querido mostrar su faceta más cercana dando visibilidad a la dolencia que sufre.

«Dos semanas con un brote de neuralgia de trigémino. Para quienes saben cuánto se sufre en silencio esta enfermedad, os mando ánimo es esos momentos en los que nadie pueda llegar a entender este dolor constante y la poca calidad de vida con la que vivimos, así como levantarse y acostarse con dolor o no recordar la última vez que te sentiste bien… resistiremos»., ha escrito en un storie.

Gracias a su testimonio, la influencer ha recibido numerosas muestras de apoyo y comprensión. Una empatía que no ha dudado en agradecer por la misma vía. «Tan bonitos los mensajes que me habéis escrito. Gracias por compartir vuestras historias y sobre todo por hacerme sentir menos sola con este dolor que tantos vivimos en silencio», ha indicado.

Ha aprovechado también para hacer un llamamiento y se ha compadecido de aquellas personas que están pasando por la misma situación que ella. «Ojalá pronto exista una solución más eficaz y hasta una cura. Por ahora solo pido paciencia a quienes convivís y trabajáis con alguien que padezca esta patología o dolores crónicos sin cura», ha expresado.

«No nos quejamos por gana ni por pena, no olvidéis que cuando decimos que estamos mal, en realidad estamos fatal y aunque no lo verbalizamos abiertamente muchos llegamos a experimentar momentos ‘oscuros’ donde perdemos toda la esperanza. Los brotes muchas veces se manifiestan camuflados bajo una depresión de la que no tenemos consciencia hasta que ya es tarde», ha finalizado.