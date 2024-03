«Fue la primera influencer y te cuida como una abuela», así habla de Ana Rosa una de sus colaboradoras

Después de casi dos décadas, Ana Rosa Quintana se encuentra viviendo una nueva etapa profesional donde ha dejado a un lado las mañanas para dedicarse en cuerpo y alma a la franja horaria de las tardes, de la mano de un nuevo espacio televisivo: TardeAR. Desarrollando su rol como veterana presentadora, la periodista ha reunido a un elenco de colaboradores que, mientras que unos son viejos compañeros de la misma, otros son nuevos en el mundo de la televisión. Es por ejemplo el caso de Marina Rivers, quien a sus 21 años, ha conseguido posicionarse como una de las tiktokers más influyentes de internet.

Con casi dos millones de seguidores, Marina aceptó, el pasado mes de octubre, dar el salto a la pequeña pantalla, y lo hizo con mucha ilusión, ya que consideraba que podía aportar una visión «más joven y alternativa» al contenido del programa recién llegado a la parrilla de Mediaset. Desde entonces, la joven acude una o dos veces por semana al plató y, de acuerdo con sus últimas declaraciones en su visita a La Resistencia, ha podido conocer más en profundidad a Quintana, para la que tan solo tiene buenas palabras.

«Es una persona muy agradable», comenzaba a explicar a David Broncano. «Es un icono. Es la primera influencer. A mí me para la gente mayor por la calle y me dice: ‘Soy súper fan de Ana Rosa, diselo’», proseguía, haciendo hincapié en el gran elenco de seguidores que tenía a sus espaldas la periodista.

En cuanto al trato que ofrece Ana Rosa Quintana a su equipo, Rivers tiene una clara postura al respecto: «Me pregunta que qué tal, si he comido bien… Es como una abuela que te cuida. […] Es muy atenta. Yo la amo. Es la mejor. La verdad que me trata muy bien», sentenciaba.

La reacción de Marina Rivers tras recibir la propuesta de trabajo de TardeAR

Marina Rivers confesó para las redes de la cadena de Fuencarral que recibió «con mucha ilusión» la oferta de trabajo del equipo del programa de Ana Rosa Quintana. «Es una forma de comunicación más, me gusta presentar y dar mi opinión», aseguraba, al mismo tiempo que reconocía que nunca participaría en un reality como concursante, ya que solo formaría parte de este tipo de formatos en el rol de presentadora.

«Cuando me llamaron me moría de ilusión. Era algo para dar mi opinión y hacer algo diferente a redes, porque en redes es más ‘tranqui’, es hablar de mi vida, de viajes… Y sentarme a opinar de cosas me parecía que me daba el valor que creo que tengo» detallaba. Pese a que este proyecto marcó un significativo cambio en su trayectoria, lo cierto es que Rivers ha confesado que nunca ha visto «demasiado la televisión»: «Yo siempre estaba en la calle, así que era subir para comer y volver a bajar», contaba.