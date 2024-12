Frank de la Jungla deja a todos sin palabras tras mostrarse por primera vez sin gorra

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla en la esfera pública, es un presentador de televisión, activista y amante de la naturaleza cuya fama se ha gestado en gran parte gracias a su carisma único y su incansable labor en defensa de la vida salvaje. A lo largo de su carrera, ha trabajado para sensibilizar al público, con un enfoque directo y apasionado, sobre la importancia de conservar los ecosistemas, especialmente aquellos que albergan fauna exótica y que se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, más allá de su destacada trayectoria en la pequeña pantalla, el leonés también es reconocido por su imagen, marcada principalmente por su característica gorra hacia atrás. Este sencillo accesorio, que lo acompaña en todas sus aventuras, no solo es práctico para protegerlo de las duras condiciones climáticas de los entornos salvajes en los que se mueve, sino que también se ha convertido en un símbolo muy característico del televisivo, representando su faceta más aventurera y su carácter desenfadado. Tanto es así que nunca le habíamos visto sin ella. Hasta ahora, que ha decidido enseñar a sus seguidores de Instagram cómo es su verdadero aspecto sin este complemento.

«Pues este soy yo sin gorra», escribía Frank en su último post de Instagram. En la imagen que publicaba aparecía posando en forma de selfie y mostrando por primera vez cómo es su cuero cabelludo. Un aspecto que había preferido salvaguardar en la más estricta intimidad hasta la fecha.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar y enseguida la publicación se ha llenado de todo tipo de comentarios por parte de los internautas. «Te pareces a Antonio Banderas», «Se ve más joven», «Pues estás muy guapo», «Con o sin gorra eres el mejor», «Tío, los años no pasan por ti», «Todo un galán», «Con pelo o sin pelo, tu personalidad es la mejor», «Mejor tener canas que ser calvo», «Yo pensando toda la vida que la gorra te deja calvo y tú tienes más pelo que Jim Hendrix», «Muy guapo, pero ya te vas haciendo mayor. Cuídate y no hagas locuras», escribían algunos de ellos.

Las críticas que ha recibido Frank de la Jungla por su forma de llevar la gorra

A lo largo de los años, Frank Cuesta ha recibido muchas críticas por su forma de llevar la gorra, la cual muchos consideran que no es la más apropiada para su edad. En 2023, harto de recibir este tipo de comentarios, el televisivo decidió responder.

«Llevaba la gorra para atrás cuando salí de la nada, cuando con sacrificio creé mi propia academia de tenis, mi primera asociación de animales, mi refugio de animales, mi santuario de animales. Llevaba la gorra para atrás cuando me saqué dos carreras. Llevaba la gorra para atrás cuando superé el cáncer dos veces, cuando saqué a mi familia adelante», escribía.

«Pero sobre todo, llevo la gorra para atrás ahora a los 51 para decirte que es cierto que no estoy para dar lecciones a nadie, sino para decirle al mundo que la vida es una mier** maravillosa y que tú eres ton** del culo», sentenciaba, dejando muy claro que se sentía orgulloso de su imagen.