Francisco Rivera habla como nunca sobre el papel de Carmen Ordóñez como madre: "Era bastante estricta"

Francisco Rivera y Lourdes Montes se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida. Acaban de dar la bienvenida a su tercer hijo en común y, tal y como acaban de reconocer en una reciente entrevista, para ellos ha sido un «bebé milagro», ya que estuvieron durante cinco años intentándolo y, al no conseguirlo, «habían tirado la toalla». A pesar de que ya tienen experiencia en el ámbito, ambos han revelado que están experimentando nuevas sensaciones con el pequeño de la familia y que, inevitablemente, en muchos momentos se ven reflejados en sus padres. La diseñadora y el torero perdieron a sus progenitores cuando todavía eran unos niños, por lo que no tienen muchos recuerdos. No obstante, Francisco sí que tiene muy presente el papel que ejerció Carmen Ordóñez como madre. Y es por ello por lo que le ha querido dedicar parte de una de sus últimas intervenciones en la revista del saludo.

«No tengo tantos recuerdos de mi padre como quisiera, pero hay momentos que sí que me veo. Recuerdo que nunca perdió ese niño que llevaba dentro y yo, cuando me veo jugando con Fran, sí me recuerdo a él. Y de mi madre también me veo en cosas. Era una mujer maravillosa. Yo creo que tengo una mezcla de los dos», comenzaba a decir.

Francisco Rivera, Carmen Ordóñez y Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

Centrándose en la conocida cariñosamente como Carmina, Francisco ha destacado que era «bastante estricta» y que en su casa «la escala de valores estaba muy clara». «Ella quería, por encima de todo, que fuéramos normales, que valorásemos a las personas por cómo eran y no por lo que eran», explicaba. No obstante, a pesar de que reconocía que a día de hoy le resultaba «muy difícil trasladarse en el tiempo» porque «habían cambiado muchas cosas», señalaba que su primogénita, Tana Rivera, le recordaba mucho a su madre. «Tiene mucho de su carácter y de su personalidad. Lo ha heredado sin ninguna duda de ella. Incluso tiene gestos suyos», comentaba.

El torero continuaba expresando, en declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!, que siempre ha tenido una vida muy frenética y que la muerte tan temprana de su padre y la pérdida de su progenitora siendo tan joven «le dejó cojo de referentes». No obstante, esos referentes los está encontrando ahora en Lourdes Montes, la madre de sus tres hijos pequeños.

Francisco Rivera y Lourdes Montes durante la presentación ante los medios de su tercer hijo en común. (Foto: Gtres)

«No hay otra igual. Por los valores que tiene, el sentido de la familia, de la amistad… Su capacidad de amar y de perdonar, ella es el timón de la casa. […] Estoy aprendiendo mucho de ella en muchos aspectos de la vida. […] Y como madre es intachable. Vive por y para sus hijos. Es capaz de tirar para adelante con lo que sea. Es una vikinga», confesaba.