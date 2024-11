Francisco Rivera, muy emocionado, habla de su nuevo bebé: "Yo prefiero una niña"

Francisco Rivera está atravesando una de las etapas más plenas de su vida y para celebrarlo ha querido compartir algunos detalles con su querido público. Ha dado una nueva entrevista y ha hablado del bebé que está esperando junto a su mujer, la diseñadora Lourdes Montes. Según ha contado, llevaban cinco años intentando ampliar la familia y habían «tirado la toalla», por eso la noticia ha sido una bonita sorpresa.

El emblemático torero prefiere tener una niña, pero evidentemente lo único que desea es que todo salga bien. «Yo prefiero una niña. Me hace más ilusión que esté con Carmen y que hagan migas. Lo que venga, que venga bien».

La próxima primavera podrá abrazar a su nuevo bebé y su familia está muy emocionada. Ha contado que Cayetana Rivera, la hija que tiene con Eugenia Martínez de Irujo, se emocionó mucho al conocer que iba a tener un nuevo hermano.

Lourdes Montes y Francisco Rivera en los Premios Escaparate en Sevilla. (Foto: Gtres)

En tono de humor, Francisco ha explicado que la que más sorprendida está es Carmen, su hija menor. «Cayetana está como loca, le hizo una ilusión tremenda. Carmen lo ha llevado muy mal y el niño muy gracioso. Los niños son más básicos que las niñas y me dijo que no quería dejar de ser mi bebé», ha declarado durante su última aparición pública.

A pesar de tener una agenda apretada, Francisco Rivera es un padre presente, comprometido y entregado. Está muy pendiente de su familia y tiene una relación fantástica con todos su hijos.

Un embarazo muy deseado

El hijo de Carmen Ordóñez ha sido sincero en ¡De Viernes!, programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Insiste en que tanto él como Lourdes Montes querían tener más descendencia y asegura que estuvieron un tiempo intentándolo.

Lourdes Montes y Francisco Rivera en el Puerto de Santa María. (Foto: Gtres)

«Llevábamos cinco años buscándolo desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien y habíamos tirado la toalla», declara con total naturalidad. Esto quiere decir que el nuevo embarazo de la diseñadora ha sido muy deseado.

Una de las primeras cosas que hizo Lourdes Montes cuando se enteró de que estaba en estado fue ponerse en contacto con su marido. «Me llama la pobre llorando y me enseña el predictor y digo ‘no me lo puedo creer’. Yo no era el que más quería, pero me dio una alegría».

El mejor momento de Francisco Rivera

Francisco Rivera durante su última entrevista. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

Francisco Rivera está de celebración. Según ha contado, era Lourdes la que tenía más ilusión por ampliar la familia, aunque él estuvo de acuerdo desde el primer momento. Está contando los días para conocer a su nuevo hijo y ha aprovechado para reflexionar sobre el tema. Ya es padre de un varón y reconoce que tiene miedo de que quiera seguir sus pasos en el mundo del toro.

Francisco es uno de los mejores diestros de su generación y conoce perfectamente los peligros que existen en las plazas. «Pienso en ver a mi hijo delante del toro con lo que ello conlleva y pensar que se muera un hijo mío delante de un toro, solo le pido a Dios que eso no me lo mande», ha comentado durante su última entrevista. Hay que recordar que, desgraciadamente, el marido de Lourdes Montes perdió a su padre tras una cogida, suceso que marcó su vida para siempre.