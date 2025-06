Francesca Thyssen reaparece presumiendo de anillo de compromiso junto a su prometido

Fue el pasado mes de mayo cuando Francesca Thyssen anunció que se daría el «sí, quiero» con Markus Reymann en octubre de 2025. La noticia, como no podía ser de otra manera, generó un gran revuelo ya que, hasta entonces, la hijastra de Tita Cervera no había presentado oficialmente al alemán que había logrado conquistar su corazón. «Mientras nos preparamos para celebrar nuestra boda este octubre, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por las cálidas felicitaciones y el amable apoyo que hemos recibido de amigos/as, compañeros/as y de las muchas comunidades de las que tenemos el privilegio de formar parte», escribían conjuntamente en un comunicado.

Han pasado varias semanas desde entonces y ahora, a pocos meses del gran día, la coleccionista de arte ha querido posar por primera vez junto a su prometido en un evento celebrado este lunes, 30 de junio, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Según lo trascendido, la cita tenía como objetivo inaugurar Terrafilia, una exposición que invita al público a repensar la relación de la humanidad con la Tierra a través de miradas artísticas, filosóficas y ecológicas. Durante la rueda de prensa, Francesca Thyssen ha participado como fundadora y presidenta de TBA21, así como también han estado presentes la comisaria de la muestra y directora artística de la fundación y algunos artistas contemporáneos. Sin duda, una ocasión que Francesca ha considerado perfecta para acudir acompañada de su prometido y protagonizar su esperada «presentación oficial».

Francesca Thyssen y Markus Reyman en en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (Foto: Gtres)

A su llegada, Francesca no ha dudado en presumir de anillo de compromiso delante de las cámaras, con una sonrisa de oreja a oreja que refleja el buen momento personal por el que atraviesa. Más tarde, cuando ha comenzado el acto, ha sido fotografiada por primera vez junto a Markus, quien se ha sentado a su lado entre el público, muy emocionado con la presentación.

La historia de amor de Francesca Thyssen y Markus Reymann

Según explicaron ellos mismos, se conocieron gracias a su pasión por el océano y les unió su «profunda convicción de que la creatividad tiene el poder de cambiar el mundo». De hecho, fue la creación de TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Foundation lo que motivó que entre ellos comenzara a surgir algo más que una amistad. Más allá de eso, son escasos los datos que se conocen acerca de su historia de amor, al igual que de su enlace matrimonial, el cual pretenden que se celebre desde la más absoluta intimidad y alejados del foco mediático.

¿Quién es Markus Reymann?

De raíces alemanas, Markus Reymann pasó su infancia entre dos mundos muy distintos: la vida cotidiana en Alemania y los veranos rodeado de naturaleza en Escocia, donde vivía su abuela. Aquellas temporadas en el campo escocés despertaron en él un profundo amor por el entorno natural. Durante su adolescencia, compitió como nadador profesional, pero más adelante, su inquietud artística lo llevó a explorar el mundo de la interpretación, formándose como actor y participando en varias producciones, entre ellas Just Another Day in Hollywood. Pero su faceta creativa no termina ahí. Y es que también ha desarrollado una carrera como músico y DJ.