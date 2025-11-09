Las fotos de Belén Esteban en su peor momento en televisión que hoy generarían impacto

Belén Esteban cumple 52 años este 9 de noviembre, aunque lo hace en medio de rumores que apuntan a una posible ruptura con Miguel Marcos. En estos últimos años, Marcos ha sido una figura clave para la tertuliana, aunque un reciente gesto que ha tenido la princesa del pueblo ha hecho saltar todas las alarmas sobre su relación. «Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares», escribía en una publicación aclarando que se refiere a su madre y a su hija. Sin embargo, no hubo mención alguna a su marido, lo que ha dado pie a toda clase de comentarios y suposiciones que apuntan a una crisis matrimonial.

Después de años siendo la gran reina de la tertulia en las tardes, Belén Esteban ha sabido ganarse el cariño de los espectadores. Y es que durante los 14 años que estuvo en Sálvame, hemos podido ver de cerca la gran evolución que ha experimentado tanto a nivel físico como personal. De hecho, ciertas imágenes de la ex de Jesulín en su peor momento, siguen generando verdadero impacto.

Belén Esteban junto a sus compañeros de ‘Sálvame’. (Foto: Gtres)

La etapa más oscura de Belén Esteban

Una vez superado el problema, Belén se atrevía a hablar abiertamente sobre el tema, y es que llegó un punto en el que apenas pesaba 42 kilos. «Caí en lo peor que puede caer una persona, pero no hice daño a gente, me hice daño a mí misma», explicaba durante su paso por El Hormiguero. «Pude salir de donde estaba metida y no he tenido ni una recaída. Yo buscaba la palabra libertad y no la encontraba. Estaba muy mal. Me costó mucho», se sinceraba al respecto. Por suerte, la colaboradora contó en aquel momento con el apoyo de grandes amigos como Raúl Prieto, David Valldeperas, Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, que no dudaron a la hora de intervenir.

Belén Esteban en la boda de Óscar Cornejo en 2010. (Foto: Gtres)

«Tuve una reunión con Raúl Prieto, David Valldeperas, Carlota Corredera y Jorge Javier. Mis jefes me buscaron al mejor médico que había para esto», le explicó a Pablo Motos. «Ya estoy harta de esconderlo porque me he podido recuperar. El que se quiere recuperar, puede», apuntaba orgullosa. De lo que no cabe duda, es de que Belén Esteban ha sabido remontar y llegar a su mejor versión. Tanto es así, que ella misma acepta sin problemas el cambio físico que ha experimentado con el paso de los años. «Ahora peso 65. Tengo tripilla, pero estoy sabrosona total y me siento muy orgullosa de que mi familia siempre estuvo conmigo», se reafirmaba.

Belén Esteban en 2010. (Foto: Gtres)

A día de hoy, aquellas imágenes en las veíamos a Belén tan delgada e incluso demacrada siguen generando un gran impacto. Cuando la situación se volvió insostenible, la consagrada como princesa del pueblo tuvo que alejarse de la televisión y volcarse por completo en su recuperación. De hecho, miles de espectadores siguieron con gran atención el regreso de Esteban al extinto Deluxe en noviembre de 2012, -tras meses alejada de la pequeña pantalla-, donde lucía completamente radiante y no dudaba a la hora de fundirse en un abrazo con Jorge Javier.

El gran regreso de la princesa del pueblo a Telecinco

En aquel momento, ella reconocía estar muy nerviosa e incluso un poco desbordada por el cariño que le llegaba por parte del público allí presente en plató. Un momento muy importante, en el que también se enfrentó al escrutinio y a las preguntas de sus compañeros. «De todo se puede salir con ayuda, pero es un proceso muy lento y que no ha sido nada fácil», explicaba.

Belén Esteban y Fran Álvarez. (Foto: Gtres)

Belén no dudaba en hacer referencia a su último día en Sálvame, donde explica que estaba «muy mal, sobre todo por la forma en la que se fue o las cosas que pudo decir». «Estaba metida en una espiral muy difícil, con subidas y bajadas, además de cambios de humor muy bruscos». Algo que la llevó directamente a refugiarse en sus seres queridos y pedirles ayuda.