Fernando Hierro anuncia que va a ser padre a los 55 años junto a Fani Stipkovic

Fernando Hierro está a punto de iniciar una nueva etapa en su historia de amor con Fani Stipkovic. Ha sido hace escasas horas cuando el ex jugador del Real Madrid ha hecho uso de sus redes sociales para anunciar el embarazo de la modelo croata. Una buena nueva que ha pillado por sorpresa a los más de 170 mil seguidores en Instagram del que fuera futbolista, que como no podía ser de otra manera, han deseado lo mejor a la pareja en esta dulce espera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Ruiz Hierro (@fernandohierro)

Con un vídeo en el que ambos caminan de la mano mientras la presentadora acaricia su incipiente barriguita, el malagueño ha revelado esta buena nueva con la mayor de las ilusiones: «Nuestra mayor bendición proviene del amor más puro 🤍 Qué ganas de abrazarte nuestro angelito 👼», escribía, reuniendo en cuestión de minutos miles de “me gusta” y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional que se han alegrado por ellos, como por ejemplo Colate, Miguel Torres o Fernando Morientes, entre muchos otros.

De esta manera, Fernando y Fani están a punto de cumplir uno de sus mayores deseos, que no es otro que el de formar una familia. Así lo desvelaban ellos mismos para ¡Hola! a finales del pasado 2022, probablemente sin llegar a imaginar que su sueño se haría realidad tan solo unos meses después. Es por ello que Hierro y Stipkovic ahora podrán poner el broche de oro a tres años de romance de la mejor de las maneras, dando a luz la reportera a su primer bebé en común con el director deportivo del Chivas de Guadalajara, que ya contaba con dos hijos mayores junto a Sonia Ruiz, con quien estuvo casado hasta el 2019. No obstante, aún no ha salido a la luz ningún detalle sobre el sexo o el nombre que la pareja ha decidido poner a su criatura, así que habrá que esperar para saber si prefieren guardarlo en la más absoluta privacidad o si quieren informar a sus fans de todos los avances de este esperado embarazo.

Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la diferencia de edad entre el ex futbolista y la comunicadora nunca ha supuesto un problema, llevándose nada más y nada menos que 15 años. Fue durante un partido benéfico cuando ambos cruzaron miradas por primera vez, Fernando acababa de separarse y Fani había optado por vivir en Londres por motivos laborales. Ambos conectaron desde el primer momento y no dudaron en iniciar un noviazgo que parece ir viento en popa, estando dispuestos a vincularse de forma permanente con la llegada de este bebé al mundo que ya es querido por el entorno más cercano a la pareja, compuesto por ejemplo por la chef Pepa Muñoz: «Pero bueno, qué ilusión más grande, enhorabuena a los dos», escribía.