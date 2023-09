Se pospone el funeral de María Teresa Campos en Madrid: esta es la nueva fecha

No habrá funeral en memoria de María Teresa Campos este martes 19 de septiembre en Madrid. Así lo ha anunciado su hija Terelu Campos a primera hora de la tarde. En una nueva declaración a los micrófonos de las agencias ha vuelto a mostrarse tremendamente abatida. El duelo sigue su curso entre los seres queridos de la legendaria periodista, que no descansan hasta que den carpetazo a todos los asuntos consecuencia de su deceso. Uno de ellos es el réquiem que se iba a llevar a cabo esta semana en la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón.

Terelu Campos, abatida / Gtres

Hay ocasiones en los planes se desbaratan como si de un castillo de naipes se tratara y eso es lo que le ha pasado a la primogénita de María Teresa Campos. Después de días de conversaciones con la iglesia donde se iba a llevar a cabo una de las exequias, no ha habido acuerdo para celebrarlo este martes.

Terelu se muestra desbordada con todo lo que está viviendo los últimos días y así lo plasma con sus palabras: «Tenemos un follón con el funeral porque queremos una serie de cosas que es complicado. Lo que queremos se puede hacer, pero la iglesia no puede. Queríamos haberlo hecho este martes 19 de septiembre, pero no va a ser. Esperamos que podamos cerrarlo pronto para que sea la semana que viene». A esta hora, lo más probable y a falta de cerrar los últimos flecos con la organización , es que el funeral a María Teresa Campos se celebre el próximo lunes 25 de septiembre. Es decir, seis días más tarde de lo acordado.

Terelu Campos y Carmen Borrego, en el funeral de su madre en Málaga / Gtres

Sobre lo que no ha querido opinar Terelu Campos ha sido de la polémica en torno a la entrada de Gustavo en GH VIP: «Entenderéis que yo no voy a hablar nada. Si me disculpáis, si me habláis de eso me meto en el coche… Si queréis que os diga otra cosa, lo que queráis, nada más. Estoy afectada porque se ha muerto mi madre. Es que se ha muerto mi madre, ¿sabéis? Mi madre», recalcaba para dejar patente su profundo dolor.

La misa en honor a María Teresa Campos en Madrid se hace para que puedan darle el último adiós quienes no pudieron o no quisieron viajar a Málaga -donde yacen sus restos mortales- por diferentes motivos. Pese a vivir la mitad de su vida en la capital de España, no es ningún secreto que la periodista se sentía muy arraigada a la ciudad en la que pasó gran parte de su infancia y juventud: «Nadie vuelve al lugar del que en realidad nunca se fue. Mi madre nunca se marchó de su ciudad, de su Málaga, de su familia, de su gente, de su Paseo del Parque, de la Alameda, de sus radio y de la vida en esa ciudad viendo el mar», contaba Terelu en una de sus intervenciones tras la muerte de su progenitora.