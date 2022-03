Cinco famosos que han estado al borde de la ruina

Aunque a priori pueda parecerlo, la vida de los famosos no es un camino de rosas. A menudo, muchos de ellos se enfrentan a crisis económicas que en ocasiones llegan a empañar sus trayectorias profesionales. El último caso conocido ha sido el de Rosa López, que no tuvo reparo en admitir que no estaba atravesando su mejor momento monetario.

A través de una conversación con Fórmula TV, la cantante se sinceró al máximo al desvelar cómo había conseguido salir adelante: “Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo”, desvelaba. No obstante, días después tuvo que asegurar que “no era millonaria” pero que “gracias a Dios, puede vivir de su trabajo y de su voz”. Unas palabras con las que dejó entrever que su situación económica no es tan grave como podía llegar a parecer.

Menos suerte tuvo Melani Olivares. La intérprete de Paz en Aída se derrumbó en una entrevista para El País, donde admitió haber participado en MasterChef más por necesidad que por disfrute: “Tengo tres hijos que alimentar y me meto donde haga falta para sacarlos adelante”, explicaba. Unas declaraciones que mucho tenían que ver con las que dio para Semana, donde reveló haber solicitado “la prestación de desempleo ante la falta de proyectos por la crisis” del covid. De hecho, en Sábado Deluxe también apuntó que algunos compañeros como Carmen Machi, Yolanda Ramos o Willy Toledo le habían prestado dinero.

Por una situación muy similar también ha pasado Lolita Flores. En sus diversas apariciones en Sábado Deluxe, la cantante desveló algunos detalles sobre sus problemas con Hacienda: “No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros. (…) He pedido ayuda a amigos y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena”, afirmaba. Y es que aunque pudiera parecer que Lola Flores les había otorgado una gran fortuna en su testamento, lo cierto es que solo dejó “dos piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada”.

Otra de las famosas azotadas por la crisis fue Merche. Fue en 2019 cuando se dio a conocer que la artista tenía una deuda de un millón de euros con Hacienda, motivo por el que su casa y la de su madre habían sido sacadas a concurso de acreedores. En aquel momento, la cantante había pagado 400.000 euros, aunque la cantidad monetaria que le faltaba por desembolsar era tan amplia que tuvo que compaginar sus conciertos con su labor como jueza de un talent show televisivo.

Carlos Latre también sufrió la peor parte de la fama. El imitador concedió una entrevista a Omar Suárez en la que explicó cómo el éxito de Crónicas marcianas le llevó posteriormente a la ruina: “Me quedé pelado como una rata”, admitía. Una ocasión por la que tuvo que reinventarse y formar parte de otros espacios como Tu cara me suena, El juego de los anillos o Uno de los nuestros.