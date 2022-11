Las celebrities se adelantan a la Nochevieja en una alfombra roja marcada por los peinados más locos

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de darla la bienvenida que a golpe de looks repletos de elegancia y sofisticación. Algo que parecen haber aprendido al pie de la letra algunas de las influencers del panorama nacional y que han reflejado a la perfección durante su aparición en la Fiesta GHD, la cual ha estado marcada por una serie de peinados de lo más atrevidos que no han pasado desapercibidos para sus seguidores.

Como no podía ser de otra manera, el evento ha contado con un photocall previo por el que han desfilado las famosas en cuestión. Una de las asistentes ha sido Anita Matamoros que, ataviada con un vestido completamente transparente con detalles de encaje en color negro, se ha convertido en una de las figuras sobre la que se han posado todas las miradas. Y no es para menos, ya que además de destacar por su vestimenta, la hija pequeña de Kiko Matamoros ha apostado por un moño totalmente pulido aunque con una forma totalmente inédita. Un peinado que quizá se convierta en tendencia de la mano de la hermana de Laura Matamoros, aunque por el momento no sabemos si ha convencido a sus fans o si ha sido un fail en toda regla.

Quien también ha querido hacer de su pelo su mejor arma de cara a esta noche ha sido Laura Escanes. Es habitual ver a la influencer cambiar su tonalidad de cabello, habiendo pasado recientemente del pelirrojo al moreno en un abrir y cerrar de ojos. Solo hay que ver sus instantáneas para saber que este color oscuro le sienta de maravilla a la catalana, aunque quizá su apuesta de hoy haya sido demasiado arriesgada. Y es que, la ex de Risto Mejide ha escogido un moño bajo y completamente pulido, aunque dejando fuera de este un par de mini trenzas que simulaban ser su flequillo. Un outfit al más puro estilo Lara Croft que ha combinado con un traje de chaqueta negro y un bralette a tono.

Tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer gala de su creatividad Raquel Reitx. La creadora de contenido ha lucido un precioso pelirrojo en su cabellera al que ha puesto el broche de oro con mucho brilli brilli. Pese a haber recogido su melena en una coleta alta y pulida, la vizcaína ha tapado la goma con purpurina de color dorado, la cual ha dado al resultado final un toque de lo más festivo e ideal de cara a las semanas venideras.

Por último, cabe destacar que también Àngela Mármol ha querido salir de los peinados convencionales para recoger su cabellera morena en una coleta bubble con hasta tres gomas. Una opción de lo más demandada a la que ha sabido aportar un toque de personalidad con una serie de brillos esparcidos por su cabeza, los cuales daban tintes desenfadados a un look de traje gris petróleo demasiado sobrio.