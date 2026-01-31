La familia de Mercadona: este es el papel de las 4 hijas de Juan Roig en la empresa

Juan Roig ha conseguido formar un auténtico imperio empresarial en torno a su famosa cadena de supermercados. De hecho, se ha convertido en uno de los hombres más ricos de España. Así, contaría con una inmensa fortuna valorada en más de 5.841 millones de euros, lo que le ha ensalzado como el tercer hombre más rico de España. De ese modo, todos los ojos están puestos en cómo repartirá el empresario esa cuantiosa suma entre sus cuatro hijas: Carolina, Hortensia, Amparo y Juana. De hecho, cada una ellas está vinculada en mayor o menor medida con el negocio familiar.

Acostumbradas a llevar un estilo de vida bastante discreto, y alejado de las polémicas, muy poca información suele trascender sobre ellas más allá de lo laboral. Empezando por Juana, la benjamina de la familia, quien siempre ha reconocido que llevar el apellido Roig supone un auténtico reto. «Tienes la etiqueta, lo sabes y lo asumes. Nadie te ve a ti», desvelaba en una de sus entrevistas.

Juana Roig, CEO de Mercadona Online. (Foto: Mercadona Tech)

El papel de las hijas de Juan Roig en Mercadona

Formada en ESADE, cuenta con amplia experiencia en empresas como Mango e Inditex. En los últimos años, ha ido ganando cada vez más relevancia, sobre todo desde que en 2017 liderase la transformación digital de Mercadona. Además, también forma parte del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría, lo que refuerza su papel en la toma de decisiones estratégicas.

Hortensia, quien comparte nombre con su madre, es la hermana mayor y presidenta de EDEM, Escuela de Empresarios. Una fundación de carácter privado «cuya misión es la formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo». De igual modo, también ocupa un puesto clave en el Consejo de Administración de Mercadona. «Yo tengo tres hermanas, una de ellas es mi melliza. Y la cuarta se llama Mercadona», bromeaba al respecto. Pero, más allá de su cargo en la empresa, también es una orgullosa madre de familia numerosa, -tiene tres hijos (Trinidad, Rocío y Jesús) con su esposo, Jesús Ferrer Pastor, con el que lleva casada desde 2007-.

Hortensia Roig, presidenta de EDEM y consejera de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Una familia unida dentro del negocio

Siguiendo el orden, tenemos a Carolina Roig, su hermana melliza y economista de la familia, quien estudió Economía y ha enfocado su carrera en el análisis de mercado. Actualmente, ella se encarga de la división de estudios de consumo dentro de Mercadona, además de desempeñar la función de secretaria del Consejo de Administración. Pese a que su rol no tendría tanto peso como el de sus hermanas, resulta fundamental para la estrategia de precios y tendencias de la compañía. Desde 2001 está casada con el financiero Roberto Centeno.

Carolina Roig. (Foto: Fundación Carlos Simón)

Por último, tendríamos a Amparo Roig, quien, a diferencia de sus hermanas, es la más alejada del negocio. De hecho, ella optaba por un camino totalmente diferente y ligado a la arquitectura.

Amparo Roig, arquitecta en Valencia. (Foto: ERRE Arquitectura)

Entre sus proyectos más destacados, se encuentra la rehabilitación del Palacio Valeriola, que precisamente acoge parte de la colección de arte de su madre. Pero, aunque no forma parte directa de la empresa, sí que se ha integrado bastante bien en el ecosistema cultural y patrimonial de Mercadona.