Nacido en junio de 1977, Raúl González logró convertirse en todo un icono del fútbol y en una leyenda. Tocó lo más alto a lo largo de su carrera deportiva y formó parte del Real Madrid desde 1994 hasta 2010. En lo personal, el exfutbolista también ha triunfado y ha formado una gran familia junto a su mujer, Mamen Sanz, con quien lleva casado 23 años, y sus cinco hijos.

En 1999 el galáctico se daba el ‘sí, quiero’ con la modelo y fruto de su relación nacieron sus primogénitos. De hecho, se han convertido en una familia numerosa compuesta por el mayor de todos, Jorge de 22 años, quien también ha seguido los pasos de su padre en el fútbol, Hugo de 20, los mellizos Héctor y Mateo de 17 y María de 13. Desde que Raúl González terminara su etapa en el Real Madrid, la familia ha vivido en diferentes países. Primero vivieron en Alemania, después Catar y Nueva York.

Con motivo del 45 cumpleaños del entrenador del Real Madrid Castilla, la familia al completo ha puesto rumbo a un destino de ensueño: África. Ha sido el propio Raúl González quien ha compartido a través de sus redes sociales, donde reúne más de dos millones de seguidores, esta escapada que ha quedado grabada en su corazón. “Divertida experiencia”, ha escrito en el post que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño.

En una de las fotografías aparecen sonrientes mirando al objetivo de la cámara con unas capas y todos con el mismo tono en sus looks, siendo los colores tierra los grandes protagonistas. De esta manera, se mimetizaban con el enclave en el que pudieron ver en primera persona cómo conviven animales como los leones o los leopardos. También, han posado teniendo un lago como telón de fondo y han degustado una comida en plena selva.

Hace un año, la familia González surcó los mares en un lujoso barco y se alojaron también en una exclusiva villa con sus mascotas, pero no desvelaron la ubicación para así poder disfrutar de unos días de desconexión al completo y así permanecer alejados del foco mediático.

La retirada de Raúl González

En 2015 Raúl González puso punto final a su andadura dentro del campo, ya que hoy en día sigue ligado a ese deporte que tanto ama y tantas alegrías le ha dado a lo largo de toda su vida. “Es el momento adecuado para decir adiós. Lo he pensado mucho», dijo Raúl cuando cumplió 38 años y tras haber militado en tres clubes diferentes desde que dejó el Real Madrid: Schalke 04, Al Sadd y New York Cosmos. «Cuando firmé en Nueva York, en diciembre pasado, dije que debía evaluar cómo me sentía con el paso de los años y por eso he decidido no continuar. Mi decisión es la de retirarme a finales de este año. Y ahora, en lo que me queda, quiero ayudar a mi equipo a ganar la NASL», añadió. Una vez se retiró siguió viviendo en Nueva York, donde ejerció como Embajador Global de LaLiga y en 2017 volvió al Real Madrid, como asesor del presidente.