La faceta más desconocida del Rey Felipe según el rey del reggaeton: "Es como una enciclopedia"

El Rey Felipe VI ha dejado al descubierto, en más de una ocasión, su faceta más cercana. No obstante, son muchos los aspectos de su personalidad que mantiene guardados bajo los hilos más discretos y herméticos posibles (principalmente por el importante título que sustenta). Sin embargo, el rey actual del reggaeton ha querido dar un paso al frente, en una de sus últimas entrevistas, para desvelar una de las facetas más desconocidas del Monarca.

Se trata de Omar Montes, uno de los cantantes más escuchados y exitosos del panorama nacional actual. El madrileño acudió el pasado miércoles a El Hormiguero y, más allá de hablar de sus últimos trabajos discográficos, también detalló cómo fue la conversación que mantuvo con el soberano cuando se encontraron en la final de la Copa del Rey de fútbol donde el Athletic de Bilabo y el Mallorca se jugaron el galardón mencionado.

«Sabes que yo no me caso con nadie, pero echar la tarde con el Rey es como estar con una enciclopedia. Echas la tarde con él y te enseña cosas. Te abre la mente. Es un tío guay. Es muy de barrio, muy de la calle. Muy majo. La gente porque no le conoce y dirá lo que sea, pero tú te echas un ratillo con el Rey y es muy buena gente. A mí me cae muy bien», aseguraba el intérprete de Yo lo soñé, haciendo hincapié en que quedó sorprendido con la actitud campechana que le mostró durante todo el encuentro deportivo el padre de la heredera al trono. Al escuchar su opinión, Pablo Motos se sumaba a las declaraciones del entrevistado de la noche y añadía que él también lo conocía y que era «un tío espectacular».

El lapsus que protagonizó Omar Montes durante su encuentro con el Rey Felipe VI

Después del encuentro deportivo mencionado, Omar Montes quiso compartir con todos sus seguidores las fotografías en las que posaba junto a Su Majestad. «Un placer echar un ratillo con el Rey», escribía en su cuenta oficial de Instagram. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, horas después de conocerse este reencuentro, el creador de contenido Ceciarmy publicó una conversación que tuvo con el cantante donde confundía al rey Felipe VI con su padre, don Juan Carlos.

«Acabo de estar con un buen hombre que quiere conocerte. Con el Juanka», escribía en tono bromista el cantante a su amigo. Sus palabras dejaron en evidencia el lapsus que había cometido al referirse a Felipe con el nombre de su progenitor, algo que generó todo tipo de memes y comentarios en el universo 2.0: «El rey Juanka, como su colega de Pan Bendito», «Que conversación más surrealista», «¿Confunde al padre con el hijo?», escribieron algunos de los internautas.