Ángel Garó llevaba un tiempo en un segundo plano hasta que este viernes el programa ‘Sálvame’ desvelaba que el cómico había tenido que ser intervenido en un hospital malagueño. Tal y como desvelaba el espacio televisivo, Ángel tuvo que ser operado de una hernia provocada por la apendicitis aguda con absceso que sufrió en el año 2019 y que ha tenido una consecuencia inesperada. Un procedimiento del que Garó se está recuperando, pues como ha podido como Look en exclusiva, ya ha recibido el alta. «Estoy muy bien, ya me han dado el alta y me encuentro muy bien. Ha sido una operación que estaba ya programa, pero por el tema del Covid lo he ido prolongando hasta que no he tenido más remedio que operarme», ha explicado el propio actor.

Tras salir del hospital, su objetivo principal es recuperarse para volver a tener la energía y vitalidad de costumbre, algo que está haciendo en casa. «Sí ya he vuelto a mi casa y ahora tengo que hacer reposo», ha contado, desvelando además que por ahora no puede «ni hacer esfuerzos ni coger peso». Para que todo sea más fácil, Ángel va a tener ayuda, «voy a estar cuidado porque tengo mi asistenta, pero además mi hermana que vive en la Línea va a estar muy pendiente de mí. Estoy encantado de estar en casa y de que todo haya salido bien», ha dicho, aprovechando para dar las gracias al centro médico que le ha cuidado tan bien estos días.

En estas últimas horas, ya se había avanzado el motivo médico que le ha llevado a pasar por quirófano, pero Garó ha querido confirmarlo, «me han operado de una hernia que se ha producido como consecuencia de una peritonitis de la que me intervinieron en enero del año pasado. Aquello sí que fue grave», recuerda.

Y aunque la gravedad quizás no era comparable, operarse nunca es plato de buen gusto. A pesar de ello, Ángel Garó cuenta que estaba «tranquilo». «Sabía que me operaba una eminencia en España en esta especialidad, el doctor César Ramírez. El médico y todo su equipo han estado muy pendientes de mí en todo momento y me he sentido muy arropado y parece que todo ha salido muy bien». Ahora toca revistar que todo siga en orden, algo que hará en unos días, «dentro de una semana tengo que volver para hacerme un chequeo y ver si me quitan los puntos. Mi doctor quiere verme personalmente y supervisarlo todo».

Ángel Garó ha aprovechado para desmentir que fuera una operación urgente. «Eso no es verdad, ya sabemos quién dice esas cosas. De urgencia nada. La operación de peritonitis sí fue urgente, pero en esta ocasión no ha sido. Teníamos que tomárnoslo a broma todo lo que cuentan ciertas personas. Lo único que ha pasado es que me operado más tarde de lo debido esperando que mejorara todo esto del Covid. Yo en octubre, cuando terminé de hacer ‘La Veneno’ empecé a notarme que tenía la hernia y me dijo el médico que me intervenía cuando yo quisiera. He estado esperando y esperando a ver si mejoraba lo de la pandemia porque yo no quería molestar a los centros médicos con cosas menos urgentes. Pero ya no he podido esperar más porque tenía molestias, pero de urgente nada. Esta operación estaba programada desde hace diez días».

Más allá de esta intevención, por la tendrá que guardar reposo durante un mes, Garó se encuentra bien y de momento no ha tenido coronavirus ya que ha limitado al mínimo sus interacciones. «No me muevo de casa prácticamente para nada y las personas que vienen son muy pocas y con todos los medios de precaución. No hago vida social ninguna. Desde luego lo puedo coger como cuando voy a la compra, como cualquier persona, pero para esto soy muy puntual». Unos cuidados que ahora va ha aumentar por la operación a la que se acaba de someter, según dice él mismo.

Nuevos proyectos entre manos

Tras triunfar en la serie ‘La Veneno’, Ángel Garó desvela que tiene «varios proyectos muy interesantes que empezaré a hacer cuando esté por completo recuperado». Uno de ellos es un corto llamado ‘La valija’, un homenaje de terror psicológico en homenaje personal a Chicho Ibáñez Serrador cuyo estreno, como el de muchos otros proyectos, se ha retrasado por la Covid. «Ya esta todo hecho y terminado. Es lo último que hice hace mes y medio. Ahora en puertas tengo otro proyecto con el mismo director, Miguel Becerra, que ganó un Goya con una intervención en un cortometraje. Se trata de interpretar el personaje de Poncio Pilatos. Estoy fascinado con ponerme en la piel de Pilatos. Es un corto que me apetece mucho hacer. Estoy ya deseando de empezar».