Karmele Marchante ha vuelto a la palestra con unos duros ataques hacia ‘Sálvame’ y más en concreto hacia Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros. Estuvo siete años compartiendo plató con el presentador, el colaborador y otros compañeros como Belén Esteban, Terelu Campos o Kiko Hernández. Pero, cuatro años después de abandonar el programa, reniega de su paso por allí y de todo lo que tiene que ver con el ‘universo Sálvame’.

Siete meses después del último ataque, el pasado sábado, la catalana volvía a hacer alusiones al programa, nombrando a Jorge Javier Vázquez y a Kiko Matamoros. Y lo hizo sin piedad después de que, a través de terceras personas, supiera que se le había nombrado en el programa. Y no tardó en responder con un larguísimo hilo en twitter de 14 mensajes donde se ha despachado a gusto. Entre algunas de las frases se lee: «El cocainómano y ladrón de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata no lo ha parado», o «¿dos misóginos, maltratadores y ególatras se atreven a mencionarme?».

Me acaban de avisar que el cocainomano y LADRON de hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de t5 y l enano psicopata no [email protected] parado. Les tengo amamenazados que como me mencionen CANTO. — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 13, 2021

Sus palabras fueron muy duras y eso que tan solo repasaron brevemente su paso por ‘Supervivientes’. Pero Karmele no quiere que su nombre vuelva a aparecer en el programa del que salió hace cuatro años. Para ella este trabajo fue un «error», como ha afirmado en más de una ocasión.

Pero ¿Qué tiene que decir uno de los aludidos?. Puestos en contacto con Kiko Matamoros, el colaborador atiende en exclusiva a Look minutos antes de acudir a su puesto de trabajo. «Me trae sin cuidado lo que diga, está muy malita, está mayor y ya la cabeza no le rige bien, así que yo estas cosas no se las tomo en cuenta», dice el colaborador antes de responder con su habitual ironía. «Que se vaya a quemar neumáticos a la A-7 y a llevar bocadillos de butifarra a los presos del procés. Por mi parte le deseo lo mejor».

«Les tengo amenazados, que como me nombren canto», se lee en uno de los primeros mensajes de Karmele. «Lo mismo canta la canción de aquello con lo que pretendía ir a Eurovisión», responde el padre de Laura Matamoros. Y además hace una reflexión: «Con qué poco tiempo pasó de querer representar a España en Eurovisión a aborrecer España, es curioso. Le funciona la cabeza a partir del bolsillo», cuenta además afirmando que la comunicadora «nunca destacó por su coherencia».

El operado-enfermo-sempiterno-asalta-cunas y cobarde defraudador y el enano solitario- psicopata-enfermo de ego que se callen la boca de hablar de mi. Vaya par de cestos! Ya no les queda ni piel el uno para estirarse y [email protected]@para esa grasa que lo convierte en enano, misógino. — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 13, 2021

Matamoros responde a este tweet tajante: «Asaltacunas creo que es poco feminista y parece mentira que ella se proclame feminista, es una cosa tremenda. Por eso creo que no está bien, puede que esté con algo de demencia senil porque no es normal».

«Por lo demás yo ya he dicho que soy consumidor de cocaína. Pero es que a ella la acusaron de venderla. Recuerdo que fue Rocío Carrasco en ‘Tómbola’ donde dijo que vendía papelinas. Yo no sé si sería verdad o mentira, pero eso sí es grave porque es un delito», recuerda echando la vista atrás. «Consumir es una desgracia depende de para quién, pero vender es un delito contra la salud pública». «Y de maltratadores, me consta que ella ha defendido a alguno que otro en público», ha afirmado.

Durante los más de cinco años que Karmele formó parte del nutrido grupo de colaboradores de ‘Sálvame’ con los que tuvo conflictos prácticamente con la mayoría de ellos. Durante su trabajo en ‘el cortijo de Jorge Javier Vázquez’, además de pelearse con el resto de compañeros y ser protagonista de la noticia, también ejerció de modelo, de reportera e incluso llegó a postularse como cantante eurovisiva siguiendo los pasos del ‘Chikilicuatre’.

«No sé si la echaron o si se fue porque nunca me ha interesado su vida. En todo el tiempo que estuvo en ‘Sálvame’ lo más relevante que hizo fue hablar de Pichurrín, el novio aquel que la estafó, y ser noticia por el dineral que debía por la reforma de su casa».