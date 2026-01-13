Curro Romero (92 años) acaba de recuperarse de una neumonía -una enfermedad que sufrió el pasado mes de septiembre tras contagiarse de Covid y por la que permaneció durante varios días en el Virgen del Rocío-. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva tras una conversación con su mujer, Carmen Tello, el maestro ha pasado una Navidad accidentada y con dolencias, pues del 23 de diciembre al 4 de enero su salud sufrió una recaída. En esta ocasión, la socialité nos ha contado -visiblemente preocupada-, que el torero retirado «no paraba de toser» y que el fin del año lo «terminaron mal y lo empezaron mal -refiriéndose al 2026-«. Según nos ha deslizado la esposa del diestro, afortunadamente no ha tenido que ingresar en ningún hospital de la capital hispalense, como sí ha ocurrido en otras ocasiones en los últimos meses. Eso sí, aunque parece que la salud de Curro Romero que mejora, Tello no ha podido ocultar su tristeza al recordar las pasadas Fiestas junto a su marido, del que no se ha separado.

El permanente deseo de Carmen Tello para Curro Romero

Para este 2026, Carmen Tello ha pedido salud, tanto para ella como para su marido o los suyos. Un deseo muy presente en cada una de las fechas señaladas, como ocurrió el pasado 16 de octubre, coincidiendo con el 70º cumpleaños de la madre de Enrique Solís.

Curro Romero con un trofeo taurino. (Foto: Gtres)

El 2025 no fue un año nada fácil para la marquesa de Valencina, pues el estado de salud de Curro Romero, su compañero de vida, ha causado una gran preocupación entre sus familiares. Afortunadamente, el torero siempre ha salido por la puerta grande del centro médico sevillano en el que se le ha visto en sus últimos ingresos. De hecho, este nuevo bache de salud -confirmado por Tello- llega tres meses después de que se pusiera en entredicho el estado del diestro. «Curro está fenomenal, hace unos días escribieron una noticia que me dolió mucho porque dijeron que Curro estaba muy mal. Me da mucha pena que digan esas cosas porque realmente lo hemos pasado mal, pero hay que dar gracias a Dios de Curro está fenomenal y se ha repuesto de todo. Si Dios lo quiere, esperemos que esté un tiempo bien», comentó la socialité a este medio.

Entonces, y antes de alcanzar su séptima década de vida, la marquesa pidió tener a su marido muchos años más a su lado. Un deseo que también manifiesta para este nuevo año, que no ha comenzado de la mejor manera para ambos, aunque la socialité tiene la esperanza de que los próximos 12 meses estén llenos de buenas noticias.

Carmen Tello y Curro Romero en Camas. (Foto: Gtres)

Además, la nueva recaída de Curro Romero con la neumonía llegó solo cinco días después de que el matrimonio celebrase su tercer año como casados por la Iglesia. Un día que tanto Tello como el torero retirado soñaron durante muchos años, tal y como contó la andaluza a LOOK: «Lo logramos al final de nuestra vida. Siempre nos hemos querido muchísimo y el amor está por encima de todo».