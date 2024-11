EXCLUSIVA | La celebración más familiar del juez Pedraz por el primer cumpleaños de su hijo

Fue en 2022 cuando Santiago Pedraz y Esther Doña sorprendieron a propios y extraños protagonizando una sonada ruptura, tan solo días después de anunciar su enlace matrimonial. Han pasado dos años desde entonces y el juez ha conseguido rehacer su vida sentimental junto a Elena Hormigos, una licenciada en Derecho, 28 años menor que él. Cuando tan solo llevaban unos meses de relación, saltó la noticia de que se encontraban esperando a su primer hijo en común y, semanas después de dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia, decidieron pasar por el altar para consolidar aún más su romance. Lo hicieron en una íntima ceremonia en la que tan solo estuvo su bebé y tres de sus íntimos amigos, según lo publicado.

Ahora, el pequeño del clan ha cumplido un año y el matrimonio lo ha celebrado con un plan de lo más familiar. Tal y como ha podido saber LOOK, la pareja disfrutó de un agradable paseo por las calles de Madrid junto al menor. Ambos se mostraron muy cómplices y cariñosos mientras andaban cogidos de la mano y empujando el carrito de su hijo. Se desconoce si andaban con un rumbo concreto o si, por el contrario, tan solo paseaban. Pero sea como fuera, sin duda se trata de una estampa que deja entrever que se encuentran atravesando por una etapa muy feliz.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos en Madrid. (Foto: Look)

Son contadas las ocasiones en las que Pedraz y su actual mujer se han mostrado abiertos a hablar de su matrimonio y de su hijo en común (el primero para ella y el cuarto para él). Sin embargo, durante los Premios Mujer Hoy celebrados el pasado 29 de octubre en la capital, atendieron a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento y, aunque de manera escueta, se pronunciaron sobre cómo estaba creciendo su hijo: «Es una maravilla. Está a punto de cumplir un año», decía. Además, Santiago añadía que había acudido a los galardones muy bien acompañado, haciendo referencia a su esposa.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos en Madrid. (Foto: Look)

Esta no ha sido la única vez que el juez ha hecho referencia a su hijo pequeño públicamente. A principios de octubre, en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, reconoció ante las cámaras que el pequeño se parecía «más a la madre que a él». No obstante, más allá de lo mencionado y del especial paseo que compartió con su mujer con motivo del primer cumpleaños del bebé, lo cierto es que no se conocen más datos sobre su faceta como padre por cuarta vez consecutiva.