La ex de Julio Iglesias Jr. estalla tras hacerse pública su nueva relación

Mientras que Tamara Falcó e Íñigo Onieva están disfrutando de sus primeras semanas de casados en una casi constante luna de miel, el hermano mayor por parte de madre de la marquesa de Griñón se ha visto envuelto en una inesperada polémica. La relación de Julio Iglesias Jr. con Vivi Di Domenico ha durado algo menos de un año y él ya tiene nuevo romance, Ariadna Romero. Pero a pesar de que el hijo mayor de Julio Iglesias ha recuperado la ilusión, su ex pareja se ha mostrado muy crítica con la rapidez con la que Julio ha rehecho su vida.

Julio José Jr. junto a Vivi Di Domenico en Madrid. / Gtres

Vivi Di Domenico está muy desilusionada con Julio José y así lo ha manifestado en un programa de televisión, donde ha explicado cuáles han sido los motivos de la ruptura de la pareja. «Tuvimos una pelea muy fuerte, yo me fui de casa y una semana después me mandaron las imágenes de él con esta chica», ha contado la modelo, que esperaba que, tras la discusión, Julio Iglesias Jr. fuera a buscarla. Algo que no ocurrió. Es más, Vivi no ha dudado en apuntar que sospecha que el hijo de Isabel Preysler podía haberle sido infiel.

«Habíamos tenido otras discusiones, pero normales, de pareja. Esta fue muy fuerte, porque yo me puse enferma y él se fue de fiesta. No lo entendí, pensé que se quedaría a cuidarme, a mimarme… Me enfadé mucho y me fui a México para estar con mi familia y mis amigos. Pensé que vendría a por mí, que hablaríamos y lo solucionaríamos. Yo estaba muy triste», ha comentado la modelo.

Julio Iglesias Jr y Vivi di Domenico / Gtres

Sin embargo, nada se desarrolló como ella esperaba, sino más bien todo lo contrario. «Me enviaron unas fotos en las que él aparecía con esta chica a la salida de un restaurante, cogidos de la mano. Se tomaron una semana después de que yo me fuera de su casa. Y eso es todo. No llegamos a hablar de lo sucedido. Él no me ha dado explicaciones, no me ha pedido perdón ni se ha despedido. Nada», ha explicado Vivi Di Domenico que, a día de hoy, no tiene ningún tipo de relación con Julio Iglesias Jr. ni nadie de su entorno.

La modelo está muy decepcionada con toda esta situación porque, además, ni siquiera ha podido despedirse de la familia del hijo de Julio Iglesias y esto le afecta mucho. «No he podido ni despedirme de su familia. Echo de menos a sus padres, que me trataron fenomenal, a los hijos de Ana Boyer, con los que yo me llevaba muy bien… Me da mucha pena», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIO IGLESIAS JR (@juliojrofficial)

Aunque no se ha pronunciado sobre la ruptura con Vivi Di Domenico, Julio Iglesias Jr. está muy feliz con su nueva relación con Ariadna Romero, con la que incluso ha compartido una romántica imagen en las redes sociales que deja claro el dulce momento que está viviendo.