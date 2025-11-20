Eva González rompe su silencio ante los rumores sobre la nueva relación de Cayetano Rivera

Eva González ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática tras las recientes informaciones relacionadas con la vida personal de Cayetano Rivera. La presentadora, que ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto, se dejó ver ante las cámaras por primera vez desde que surgieron los rumores sobre una supuesta nueva relación del torero con la reportera de Telecinco Gemma Camacho. En declaraciones realizadas a los medios, Eva ha afirmado: «Todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí», subrayando que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hijo.

Preguntada sobre la forma en la que Cayetano se enfrentó a los periodistas durante su reciente comparecencia judicial por el accidente de tráfico que sufrió hace varios días, Eva González ha dicho: «Yo no tengo que entrar a valorar nada». Con estas palabras, la presentadora se mantiene al margen de la polémica que ha rodeado la actuación del torero, sin ofrecer comentarios adicionales sobre el incidente ni sobre la cobertura mediática que ha recibido. Cayetano Rivera, cabe destacar, ha sido imputado por la presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de sufrir el accidente en una rotonda en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. El suceso ha generado una gran expectación mediática, y el torero, visiblemente molesto, aprovechó su encuentro con la prensa a su llegada al juzgado para ofrecer su versión de los hechos y pedir prudencia ante lo que él calificó de «percance mínimo».

Eva González en Sevilla. (Foto: Gtres)

En paralelo, la vida privada de Eva González ha centrado también la atención de la prensa en los últimos meses debido a su relación con Nacho, un empresario sevillano de 35 años. La presentadora ha sido fotografiada en varias ocasiones con él, mostrando gestos de complicidad y compartiendo momentos de ocio, incluyendo una escapada reciente con motivo de su 45 cumpleaños. En todas estas apariciones, Eva ha optado por no realizar declaraciones sobre su relación, limitándose a mostrar su presencia en público.

La exposición mediática de Eva González contrasta con la cobertura que ha recibido Cayetano Rivera en torno a su supuesta nueva relación. Mientras el torero ha sido foco de atención por las informaciones relacionadas con su vida sentimental y su comparecencia judicial, la presentadora ha mantenido un perfil discreto, centrado únicamente en su hijo y en su vida personal inmediata. Eva González ha compaginado su actividad profesional con su vida privada, evitando comentarios sobre las polémicas que afectan a terceros. Su intervención ante los medios se ha limitado a señalar que cualquier situación que aporte felicidad a Cayetano Rivera se traduce también en un beneficio para su hijo en común, sin entrar en detalles adicionales.

Por otra parte, la relación de Eva con Nacho ha sido documentada por la prensa, que ha captado imágenes de la pareja en diferentes momentos de ocio y celebraciones privadas. La presentadora no ha hecho declaraciones sobre estas fotografías ni ha confirmado públicamente detalles sobre su relación, manteniendo un enfoque de discreción frente a los medios.