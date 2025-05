Eugenia Osborne, hija del reconocido cantante y presentador Bertín Osborne, ha sido vista en las inmediaciones de su domicilio en Madrid este miércoles, 7 de mayo, justo después de que su padre acaparara titulares al protagonizar una llamativa portada. Las imágenes de Bertín, que han sorprendido a muchos por el estupendo estado físico que luce a sus 70 años, no han pasado desapercibidas ni siquiera para su propia familia. Ante las preguntas de los reporteros, Eugenia no ha dudado en alabar públicamente a su padre, dejando clara la admiración y el cariño que le tiene.

«No la he visto, pero tiene un cuerpazo. No sabemos qué es lo que hace», ha afirmado Eugenia con una mezcla de sorpresa y orgullo. En tono distendido y con una sonrisa, ha añadido: «Espero heredar su genética. No nos damos cuenta de la edad que tiene». Estas declaraciones reflejan no sólo el buen humor de Eugenia ante la situación, sino también el vínculo cercano y afectuoso que mantiene con su padre, quien ha sido en los últimos años una figura constante tanto en los medios como en la vida pública española.

La portada, que muestra a Bertín en una faceta más desenfadada y rejuvenecida, ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales y en programas de televisión, destacando el sorprendente estado de forma del artista. Eugenia, lejos de esquivar el tema o restarle importancia, se ha mostrado encantada de hablar sobre ello y ha dejado claro que, al margen de cualquier polémica o noticia, su padre sigue siendo una figura admirable para ella. Sin embargo, no todas las preguntas que ha recibido Eugenia durante su breve encuentro con la prensa han sido tan fáciles de abordar.

Al ser cuestionada sobre Gabriela Guillén, la mujer con la que Bertín Osborne tiene un hijo en común, su tono ha cambiado de manera evidente. «No voy a hablar de este tema, solo quiero que mi padre y todos estén bien», ha respondido con firmeza, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de los aspectos más personales y polémicos de la vida de su progenitor. De hecho, para desviar la atención del tema, Eugenia ha comentado que este año no acudirá a la Feria de Abril de Sevilla, una cita que suele ser habitual en su agenda.

En este sentido, Eugenia Osborne tampoco ha aclarado si ya ha conocido al pequeño fruto de la relación entre Bertín y Gabriela, un detalle que ha despertado la curiosidad de muchos medios pero que, por el momento, permanece sin respuesta. Su postura, centrada en el bienestar general de la familia, da a entender que, más allá de los titulares y las habladurías, Eugenia prefiere priorizar la estabilidad y el respeto por los tiempos y decisiones de cada miembro del clan Osborne. La empresaria, influencer y madre de familia, cabe destacar, ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano respecto a las turbulencias mediáticas que han rodeado a su padre en los últimos tiempos.