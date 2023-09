Esther Doña y Santiago Pedraz: un año de su (no) boda y separación

Se cumple un año desde que Esther Doña y Santiago Pedraz anunciaran, vía exclusiva, su compromiso matrimonial tras un año de romance. «Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano, pero aún es sólo un deseo. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid», manifestaron sin precedente alguno de lo que ocurriría después.

Esther Doña y el juez Pedraz en Ibiza / Gtres

Apenas unos minutos más tarde del lanzamiento a la venta de la revista de la crónica social que llevaba en portada la noticia, el entorno de Pedraz comenzó a desmentir la información apuntando, además, a que su romance con la la actual marquesa viuda de Castel-Moncayo y marquesa viuda de Griñón, llevaba semanas roto. Todo una cronología del desamor que acabó con ambos reprochándose todo aquello que parecía haberles hecho muy felices durante más de doce meses, y con la confirmación de Santiago de lo ocurrido. «Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste. No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. No voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover», explicó.

Unas palabras que, a su vez, hicieron brotar a Doña, quien aclaró que Pedraz había roto con ella y, por consiguiente, anulado su boda, a través de un mensaje de WhatsApp. «Yo lo único que quería decir es que las declaraciones que tenía que hacer ya las he hecho y lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’», comenzó diciendo. «Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada», apostilló.

Esther Doña y el juez Pedraz en un evento / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que en la actualidad ambos han rehecho sus vidas. Y de qué forma. Mientras Esther Doña continúa exprimiendo su soltería entre viaje y viaje, el juez Pedraz está feliz al lado de Elena Hormigos, la joven de treinta y seis años a quien el magistrado conoció por varios amigos en común, y con quien espera su cuarto hijo. Pues cabe recordar que fue el pasado mes de abril cuando se conoció la noticia de que Hormigos estaba embarazada. «No estaba en las quinielas pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de lo que calculaban. Ha sido muy rápido. Se trata de su cuarto hijo y nacerá en el mes de noviembre», señaló la periodista Beatriz Cortázar en Las mañanas de Federico.