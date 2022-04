Ester Expósito podría estar de nuevo soltera. Parece que la actriz y Nicolás Furtado han puesto punto final a su romance. Una relación que comenzó hace apenas unos meses, a finales del año 2021 y que, tal como evidencian varios medios argentinos, ha llegado a su final. Después de algunos ruptura, ahora el actor uruguayo ha borrado todas las imágenes y el contenido de la intérprete en sus redes sociales. Un gesto que, a día de hoy, casi significa más que las palabras y que parece dejar claro que la pareja ya no sigue junta.

Tal como ha revelado el periodista Rodrigo Lussich en el programa Socios del espectáculo, el motivo de este distanciamiento y de la ruptura tiene más que ver con cuestiones profesionales que personales. Las respectivas carreras de ambos habrían tenido mucho que ver para que la pareja tome esta decisión. “Él está filmando en México y ella está con un reventado, un tal Fernando Valdivieso. Fue a bailar y hay varias pistas de que lo de Furtado se terminó”, asegura el periodista. Ante esta noticia, Nicolás Furtado ha cortado por lo sano: “borró de Instagram la publicación con la que había confirmado su relación con Ester”, recalca el comunicador.

En el caso de Ester Expósito, la actriz española por el momento no se ha pronunciado y prefiere guardar silencio en todo lo que respecta a su vida privada. No obstante, Nicolás Furtado sí que ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que muchos han interpretado como un desmentido a lo que se está comentando sobre la pareja. Debido al próximo estreno de la quinta temporada de El Marginal, serie en la que participa Furtado, el actor uruguayo ha posteado un llamativo mensaje: “El Marginal, estreno el 4 de mayo. Todo lo demás es mentira”, ha escrito el intérprete. Unas palabras que muchos ven como un desmentido de su ruptura, aunque no llegue a referirse a esto de manera concreta.

Un romance corto pero intenso

Las noticias de la relación entre Ester Expósito y Nicolás Furtado se conocieron hace apenas unos meses, en medio de la polémica sobre la deslealtad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la actriz China Suárez -el Wanda-gate-, con quien se relacionaba precisamente a Nicolás Furtado. Ante esta situación, al actor de origen uruguayo no le quedó otra opción que hacer público su romance con la actriz española, para evitar especulaciones sobre la China Suárez, expareja de David Bisbal. A partir del momento en el que la relación fue de dominio público, ni Ester ni Nicolás tuvieron reparos en dar rienda suelta a su amor en las redes sociales, incluso compartieron unas idílicas vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

Por ahora solo queda esperar a ver si alguno de los dos se pronuncia públicamente sobre la situación o que el tiempo determine si deciden tomar caminos separados.