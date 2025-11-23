Más allá de su exitosa carrera como actriz, puede que pocos sepan que Blanca Suárez se disponía a seguir otro camino profesional antes de dar el salto a la fama. Pese a que desde los ocho años se apuntaba a la escuela Tritón de Artes Escénicas, -donde formó durante 13 años-, también quiso tener otra opción que le ayudase a seguir adelante en caso de que su paso por el mundo de la actuación no fuese tan positivo.

Así, Blanca se matriculaba en un grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sin embargo, terminaba abandonando estos estudios para centrarse por completo en su carrera cinematográfica. Y es que el director de casting Luis San Narciso se cruzaba en su camino y le ofrecía el papel de Julia en la serie de Antena 3 El Internado. Una interpretación que le cambiaba la vida por completo, ya que la lanzaba directamente a la fama.

Blanca Suárez durante el estreno de ‘Respira’. (Foto: Gtres)

Así fue el salto a la fama de Blanca Suárez

Después llegaba otra serie: El Barco, en la que despuntaba como protagonista junto a Mario Casas, y también las exitosas películas Eskalofrío, Carne de Neón, e incluso su colaboración a las órdenes de Pedro Almodovar en el filme La piel que habito. «Me impresiona mucho cuando alguien que te ve se echa a llorar, o conoce perfectamente tu vida», afirma ella respecto al intenso fenómeno fan que se ha despertado en torno a su figura. Y a eso se suma que Suárez también se ha convertido en casi un icono y en imagen de varias marcas tan relevantes como Tous o Intimissimi.

Blanca Suárez. (Foto: Gtres)

Actualmente, Blanca despunta en Netflix gracias a Respira, una serie que ya va por su segunda temporada, y en la que comparte pantalla con otras estrellas de la talla de Manu Ríos, Najwa Nimri e incluso Pablo Alborán, -quien acaba de dar el salto al mundo de la actuación-. De hecho, Suárez no ha dudado en aplaudir este fichaje. «Hizo un casting impresionante en el que participaron muchísimos actores y él fue elegido porque lo merecía», opinaba al respecto, dejando muy claro que fue mérito del talento de Alborán y no de su fama.

La vida personal de la actriz

En cuanto a su vida personal, pese a que Blanca Suárez ha procurado mantenerla en un segundo plano, hay ciertos detalles que inevitablemente terminaban saliendo a la luz. Sobre todo, las más mediáticas, como la que mantuvo con Miguel Ángel Silvestre, al que conoció en 2011 durante el rodaje de The Pelayos. Relación que duró 3 años y que terminaba en muy buenos términos. Al igual que con Dani Martín, al que conoció durante el rodaje del videoclip Emocional, single de su disco homónimo. La presión de la prensa tuvo mucho que ver en esta ruptura, ya que la inmensa atención mediática que recibieron terminaba pasándoles factura. «Nos seguían 18 coches», desvelaba respecto a esa delicada situación.

Blanca Suárez junto al elenco de ‘Respira’. (Foto: Gtres)

Después pasarían por su vida Joel Bosqued y Mario Casas, con quien conformaba una de las parejas más queridas del panorama nacional. Desde hace años, Blanca comparte su vida con Javier Rey.