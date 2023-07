Esta sería la nueva ilusión de Rauw Alejandro (y no es la modelo Valeria Duque)

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía sigue dando mucho de qué hablar. En un primer momento relacionaron al cantante con la modelo e influencer Valeria Duque. Supuestamente Rauw empezó a coquetear con ella mientras estaba con Rosalía, esta última lo descubrió y puso punto y final a la relación. Esta era la versión más extendida hasta la fecha, pero hay nuevos datos que señalan a una celebridad americana. Muchos medios internacionales aseguran que el exnovio de Rosalía ya tiene una nueva ilusión.

Rauw Alejandro ha emitido un comunicado asegurando que su relación con la catalana ha terminado bien. Ha desmentido los rumores de infidelidad y asegura que seguirán siendo amigos. Rosalía ha apoyado estas declaraciones en sus redes sociales, recordando que ha disfrutado de una bonita historia junto al puertorriqueño. El amor se ha acabado, pero ¿por qué hay tantos rumores encima de la mesa y a qué famosa han relacionado con Rauw?

Fuentes internacionales aseguran que Valeria Duque no tiene nada que ver en la vida sentimental del ex de Rosalía. La verdadera ilusión de Rauw sería Camila Cabello. Supuestamente habrían iniciado un romance a escondidas, pero el secreto no ha tardado en ver la luz. Los fans de Camila han reunido una serie de «pruebas» y han hecho saltar las alarmas. La prensa americana está investigando, pues de confirmarse esta noticia la historia daría un giro de 180 grados.

Camila Cabello en un evento de moda / GTRES

Las contundentes declaraciones de Rauw Alejandro

El cantante ha desmentido los rumores. Según él, no ha habido ninguna infidelidad. Simplemente ha terminado con Rosalía porque tenían una serie de diferencias imposibles de solucionar. Pero a nadie se le ha escapado que ha tenido que pasar algo contundente, pues los artistas estaban comprometidos e iban a casarse.

Rauw Alejandro, consciente de cómo estaba evolucionando la noticia, lanzó un comunicado para desmentir la presunta infidelidad. Siguiendo sus palabras, Rosalía y él han tenido otros conflictos, pero no esos. «Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad».

Bizarrap y Rauw Alejandro en Madrid / Gtres

La artista catalana ha apoyado estas declaraciones, aunque no ha vuelto a pronunciarse desde que ha salido a la luz el nombre de Camila Cabello. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», dijo justo antes de publicarse los nuevos datos.

Camila Cabello guarda silencio

La noticia se ha publicado en Univision, la cadena más vista del público latinoamericano, por eso ha tenido tanta repercusión. «Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello», informa el periodista Raúl de Molina.

Rauw podría haber empezado esta relación después de su ruptura con Rosalía, pues llevan un tiempo separados. «Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire. Sí, dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía», explica Raúl. Es uno de los colaboradores más famosos de Univision, por eso hay tantos medios internacionales que han dado por buena la exclusiva. Mientras tanto, Camila Cabello no se ha pronunciado.