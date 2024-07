El especial encargo que Ana Obregón ha pedido a Chábeli y Julio Iglesias Jr. para su nieta

Chábeli y Julio Iglesias han conseguido que Ana Obregón regrese a RTVE, la cadena que ha sido el escenario laboral por excelencia de su carrera durante muchos años. Así, los hijos de Isabel Preysler van a enfrentarse a una especial petición por parte de la bióloga en la próxima entrega del programa Los Iglesias. Hermanos a la obra, la cual tendrá lugar el martes 30 de julio a las 22:55 horas. Tal y como ha trascendido, la que fuera protagonista de la serie Ana y los siete se convertirá en la siguiente invitada del espacio televisivo mencionado, donde aprovechará su presencia para encargar un regalo muy personal para su nieta Ana Sandra: una casita de muñecas.

De acuerdo con lo trascendido, Ana quiere adaptar el jardín de su casa para que la pequeña pueda jugar tranquilamente en un entorno seguro, ahora que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Un proyecto para el que no ha dudado en confiar en los hermanos Iglesias. Y es que cabe recordar que la relación de la bióloga con los hermanos señalados siempre ha sido muy buena. Tanto es así que incluso llegaron a vivir juntos cuando eran pequeños. Fue la propia Ana quien lo contó en la pequeña pantalla, concretamente en el programa Lazos de Sangre, donde se deshizo en halagos hacia el progenitor de los mencionados: «A Julio Iglesias cada día se le quiere más, como amigo. Yo conozco más el lado personal que el profesional, porque viví unos años en su casa, en Los Ángeles, dos años, pero aquí lo importante es que he conocido el lado humano, ese que no conoce la gente, ese lado humano de todo personaje público y uno tan grande como Julio. Eso pocos lo conocen y me encanta estar aquí para aclararlo», decía.

Chabeli y Julio Iglesias Jr. en el programa ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra». (Foto: RTVE)

Por ahora, se desconocen más detalles acerca de la entrega, pero teniendo en cuenta la buena relación que mantiene Obregón con el clan, lo que está claro es que será uno de los programas más especiales para los hermanos Iglesias. Cabe recordar que la dinámica del formato se basa en el trabajo mano a mano de Chábeli junto a Julio Iglesias Jr. para realizar diferentes reformas en distintas casas de celebrities. Ambos reciben un encargo y tienen que llevarlo a cabo delante de las cámaras.

Ahora, Ana Obregón se sumará a la lista de rostros conocidos que ya han protagonizado las diferentes entregas emitidas, donde se encuentran nombres como Luis Fonsi, Beatriz Luengo, Yotuel, Omar Montes, Norma Duval o la propia Isabel Preysler, madre de ambos.

Ana Obregón y su nieta Ana Sandra. (Foto: Redes Sociales)

El anuncio de este emocionante proyecto ha llegado tan solo unos días después de que Ana Obregón celebrara en su perfil oficial de Instagram el 16º cumple mes de su nieta. «Eres la luz de tu papá en la tierra. Muero de amor por los dos», escribía junto a una fotografía en la que lucía un vestido de lunares a juego con el de la menor.