Es la noticia del día. Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís se han convertido en los protagonistas de las portadas del papel couché de este miércoles tras protagonizar un reportaje fotográfico que ha acaparado gran parte de la atención informativa del país. En las imágenes trascendidas, la diseñadora de moda y el hijo de Carmen Telo han sido pillados de la mano por las calles de Madrid tras acudir a un cumpleaños de un amigo en común.

La cita comenzó con un almuerzo que se alargó hasta las 23h, donde, lejos de querer despedirse, asistieron a un concierto realizado en un conocido local de ocio nocturno de la capital, al que llegaron en taxi en compañía del otro. Más allá de los planes de su velada, lo cierto es que la actitud acaramelada y cariñosa que muestran durante todas las instantáneas ha dado pie a que se generen un sinfín de especulaciones acerca del tipo de relación que pueden estar empezando a tener. Es por eso por lo que los pasos de Enrique Solis, protagonista de este supuesto incipiente romance, se han convertido en uno de los más buscados del momento y, rompiendo su silencio, ha interactuado con los medios esta misma mañana.

Enrique Solís en una imagen de archivo / Gtres

«Somos amigos, la conozco hace muchos años, la verdad», comenzaba a decir. En sus declaraciones añadía que no había visto el reportaje y que, por consiguiente, no había hablado del mismo con Vicky Martín Berrocal, a la que ha concretado conocer hace una década. «Es muy temprano para estas preguntas, de verdad. Tengo que ir a una reunión. Estoy muy agobiado», proseguía. Sin entrar en mayor detalle, el aristócrata sevillano ha continuado su camino hacia el trabajo, intentando evitar pronunciarse en exceso sobre el huracán mediático que protagoniza a raíz de salir a la luz la portada de este miércoles de la revista Diez Minutos.

La reacción de Vicky Martín Berrocal

Horas antes de que el empresario rompiera su silencio, Vicky Martín Berrocal vivía en directo el adelanto de la portada del medio citado. Fue en el plató de TardeAR donde la diseñadora reaccionaba ante este supuesto affaire amoroso que le ha posicionado en el centro del huracán mediático.

Vicky Martín Berrocal en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

«No tengo nada que decir, me habéis cogido aquí… me coge muy de sorpresa todo esto», comenzaba a decir. «Las fotos están ahí, no hay nada que decir», proseguía. Tras estas primeras palabras. Berrocal reconocía que en el fondo se alegraba de que por primera vez fuera pillada por la prensa «disfrutando de la vida» y «sin tener que dar explicaciones a nadie». Y es que cabe recordar que lleva soltera desde el pasado 2022 tras finalizar su noviazgo con con el empresario portugués, Joao Viegas. Por su parte, Solís, también volvió a la soltería a principios de 2023 tras romper con la influencer Alejandra Domínguez.