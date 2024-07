Carlos Herrera, presentador del espacio, ha aprovechado la presencia de Enrique ante los micrófonos de su programa para gastarle una broma. El periodista le ha dicho al torero que un oyente había sugerido que invitara a Luis Miguel a verlo torear en México. Entre risas, Ponce ha respondido: «¿Eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos». Una premisa a la que Carlos Herrera ha contestado: «Haces muy bien».

Estas palabras, llegan apenas unos días después de que Luis Miguel haya iniciado su gira musical en nuestro país, y de que se conozca que Enrique Ponce, por su parte, regresará a los ruedos para despedirse el próximo día 9 de octubre, después de cuatro años sin torear en los que lo hemos visto disfrutar de todo tipo de planes ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Asimismo, fue hace escasos días cuando se descubrió que Luis Miguel y Paloma Cuevas habían cenado en uno de los restaurantes favoritos de Ponce durante su matrimonio con la diseñadora, al término del concierto que el artista ofreció en Córdoba.

Enrique Ponce se deshace en halagos hacia Ana Soria

Durante su entrevista en Herrera en COPE, Enrique Ponce ha hablado asimismo de su relación con Ana Soria. «El estar a su lado me llena la vida. Es una mujer extraordinaria, me está apoyando muchísimo en esta decisión de regresar para despedirme», ha dicho no sin antes confesar lo mal que lo pasa Ana cada vez que Enrique Ponce sale a torear. «Pasa más mal rato esperando a ver que pasa que yendo. Es normal, se pasa mal y por eso para mí es muy importante su apoyo, el sentirla conmigo. Es mi musa también», ha expresado.

Sobre sus planes de boda y los rumores que habitualmente copan titulares en la crónica social de nuestro país, y que apuntan a una posible ruptura entre la pareja, Enrique Ponce se ha mostrado de lo más tranquilo, si bien reconoce que «no es agradable». «Hemos querido estar apartados de todo eso y hemos tenido que aguantar muchísimas mentiras, muchísimas difamaciones en algunos momentos. Te lo tienes que tomar como puedes. No es agradable, sobre todo cuando no estás en eso, cuando lo estás evitando, cuando no vendes nada, cuando no quieres entrar en ese juego maléfico que muchas veces te hacen sentir mal», ha dicho.