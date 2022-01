La rivalidad es algo que está más que presente entre nuestros famosos, lo que sucede es que no son muchos los que optan por hacer de su enemistad una batalla mediática marcada por los enfrentamientos públicos. Algunos cantantes como Maluma parecen haber aprovechado su influencia musical para lanzar dardos a sus opositores. En su caso, se trató de Neymar y el motivo no fue otro que el hecho de que el futbolista hubiese iniciado una relación junto a la entonces pareja del cantante, Natalia Barulich. Fue tal su descontento, que decidió lanzar Hawai, una canción que trata sobre una chica que se engaña a sí misma al tratar de aparentar que está felizmente enamorada de su nuevo novio. Esto desató una polémica en redes, al igual que la que protagonizaron Madonna y Cher, Cosculluela y Ñengo Flow o Héctor ‘El Father’ y Don Omar al dedicarse canciones en las que dejaban constancia de que no se soportaban.

Ahora, la polémica vuelve a ser la protagonista del género urbano. En esta ocasión ha llegado el turno de Jhay Cortez y Rauw Alejandro, quienes han liderado una “pelea” que ha involucrado a la cantante española Rosalía sin comerlo ni beberlo. La batalla mediática comenzó cuando Cortez presentó, el pasado 17 de diciembre, el remix Sí, Pepe, un tema en el que ambos participaron y en el que el rapero puertorriqueño mencionó a Rosalía, pareja de Rauw Alejandro, de una forma poco respetuosa y varios álbumes de su paisano, entre ellos Vice Versa y Afrodisiaco.

Lejos de querer hacer de lo que él mismo consideró un ataque algo pasajero, después de responder al moricua con un tweet que decía: “las mujeres se respetan, lechón”, Rauw Alejandro decidió ponerse a escribir una canción que incluyera una respuesta directa a Jhayco. Tanto es así, que en Hunter el cantautor cargó contra su colega dedicándole frases de lo más ofensivas

como “Afrodisiaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbi, nadie lo ha vuelto a escuchar” o “me enteré de que el tour que anunciaste no estás llenando”, sentenció el cantante haciendo alusión a la mención de Cortez. De la misma manera, atacó a su oponente asegurando que, pese a haber liderado las portadas de reconocidas revistas como Vogue o Rolling Stone, en el mundo de la música no llega a alcanzar su misma fama o notoriedad y criticando que su tema 911 no fue compuesto por él, sino por Mora. No obstante, Rauw Alejandro aprovecha su tema para invitar a Jhay a mantener una conversación privada con la que solucionar sus diferencias. Aun así, le pide de una manera voluble que deje de hablar de su novia, con quien sigue atravesando una dulce etapa marcada por el amor y la felicidad. “No tenemos que mencionar la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con una sabandija” añadió el artista.

Tan solo cinco días transcurrieron hasta que Jhay Cortez lanzó su nuevo misil a modo de canción. Está claro que la inspiración no le faltó en ningún momento, ya que en tiempo récord le ofreció a su rival una respuesta contundente incluida en EnterRauw, un tema musical en el que el de Río Piedras no ha querido invertir demasiado por el fin al que estaba destinado.

Por el momento, Rauw Alejandro no ha querido contratacar, pero es bastante probable que lo haga teniendo en cuenta que, al parecer, siguen teniendo muchas cosas que reprocharse. Lo cierto es que ambos han demostrado con creces sus intenciones de exponer las debilidades de su contrincante sin miedo a las posibles represalias que esto les pueda generar. La polémica ya está servida y cada vez son más los fans que se confiesan indecisos a la hora de elegir un bando por el que tirar. Sea como fuere, todos ellos desean que los artistas entierren el hacha de guerra y les sigan haciendo disfrutar con lo que ellos mismos definen como sus obras artísticas.