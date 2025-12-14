El emotivo mensaje de Kate Middleton a las personas que están luchando contra el cáncer

Kate Middleton ha sorprendido a todos con un plan privado que confirma, una vez más, su compromiso con las causas sociales. Desde que llegó a la familia real ha participado en numerosos actos benéficos, pero en los últimos tiempos su agenda está mucho más enfocada a los actos solidarios. Es habitual verla participar en eventos que tienen como objetivo dar visibilidad a la lucha contra el cáncer o recaudar fondos para acabar con esta injusta enfermedad. De esta forma, se ha dejado ver en el jardín Even Afer de Londres y ha mandado un mensaje a las personas que padecen dicho diagnóstico.

La nuera de Carlos III de Inglaterra se ha trasladado hasta el mencionado espacio, donde había más de 30.000 rosas blancas iluminadas que rinden homenaje a todas las personas que han sufrido las consecuencias del cáncer. Esta iniciativa está firmada por The Royal Marsden Cancer Charity, una organización cuyo objetivo es ayudar y apoyar tanto a los pacientes como a los familiares.

El mensaje de Kate Middleton. (Foto: Instagram)

La princesa de Gales ha dejado una nota escrita a mano en el jardín que dice: «En memoria de todos aquellos que perdieron la vida por el cáncer». Por otro lado, recalca que «cada flor, cada luz, es un recuerdo preservado, una luz de amor compartido, recuerdo y esperanza». Por desgracia, Kate Middleton conoce de cerca esta enfermedad y sus palabras siempre generan repercusión, pues ha demostrados ser muy valiente y ha acabado convirtiéndose en un referente para muchos.

El plan privado de Kate Middleton

Durante su visita privada, Kate Middleton recorrió el jardín y se reunió con algunos voluntarios y miembros del personal que participaron en la creación del espacio. La princesa de Gales charló con ellos y les mostró su profundo agradecimiento por su dedicación y firme compromiso con esta causa solidaria. Es una cita que no forma parte de su agenda institucional, pero ha hecho gala de su fidelidad a la institución y se ha dejado fotografiar sin ningún problema.

Kate Middleton en el jardín de Londres. (Foto: Instagram)

Según los datos publicados en la página oficial, el jardín Ever After permanecerá abierto hasta el próximo 16 de diciembre, ofreciendo entrada gratuita a los visitantes, quienes pueden realizar una donación de 15 libras (17 euros) por cada rosa. Todos los fondos recaudados se destinarán a la The Royal Marsden Cancer Charity y los asistentes tienen la posibilidad de encender una rosa en homenaje a quienes han fallecido, convirtiendo el enclave en un lugar de reflexión y esperanza muy querido por los británicos desde que esta iniciativa se inició en 2019.

La sinceridad de Kate Middleton

Durante su lucha contra el cáncer, Kate Middleton se ha olvidado de los protocolos y de las estrictas normas de la casa Windsor. Se ha portado como cualquier otra paciente y ha compartido algunos detalles de su batalla en determinados momentos. «Como sabrá cualquiera que haya recibido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad», dijo después de anunciar que su enfermedad estaba en remisión.

«Tratar de superar todo lo demás y mantener todo en orden ha sido realmente difícil, pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por manejar las cosas como lo han hecho. Desde un punto de vista personal, ha sido brutal», añadió el príncipe Guillermo. Él también fue directo y no le quitó peso al problema.