Cerveza española y Melendi: la noche de concierto de Telma Ortiz, hermana de doña Letizia

Después de separarse de Gavin Bonnar, la hermana de la Reina Letizia está disfrutando de una bonita etapa. Telma Ortiz se ha convertido en una de las grandes musas de la crónica social, pero resulta muy complicado seguir sus pasos porque es bastante discreta. Sin embargo, su presencia genera mucho interés, por eso no ha tardado en ser noticia después de asistir al concierto de Melendi en Madrid. El artista asturiano ha cantado en una de las galas de Starlite, el festival de música que organiza Sandra García-Sanjuán.

Telma Ortiz estaba entre la lista de invitados al concierto de Melendi, pero no ha posado en el photocall ni ha aparecido públicamente. Se dirigió directamente a uno de los palcos y disfrutó del espectáculo desde la privacidad. Eso sí, es un personaje que genera mucho interés y un testigo ha filtrado algunos detalles de su experiencia en Starlite. Según han contado en el programa ¡Vaya fama!, la cuñada del Rey disfrutó al 100% y escogió una cerveza de marca española para amenizar la jornada: Alhambra, una marca fundada en 1925 en Granada.

Sandra García-Sanjuán en un evento. (Foto: Gtres)

El espacio televisivo mencionado con anterioridad ha emitido unas declaraciones de una persona que afirma haber coincidido con Telma Ortiz. Según dice, se portó como cualquier otra fan y aprovechó al máximo la música de Melendi.

«Fue una sorpresa verla en el concierto, estaba en el listado de invitados al concierto. Nos pareció extraño porque nunca había estado en un listado de invitados», explican en ¡Vaya fama!. Y añaden: «Estuvo en un palco acompañada de su hija y de Sandra García-Sanjuán, la directora de Starlite. Lo dio todo. No paró en ningún momento paró, en ningún momento se sentó ni dejó de bailar. Sí que es verdad que el concierto estaba muy animado, pero ella tenía muchas ganas de fiesta. No paró, sobre todo desde la mitad del concierto en adelante».

El divertido concierto de Melendi

Según los fans que han estado en Starlite viendo a Melendi, fue un concierto para enmarcar. Sonaron los himnos más famosos del cantante, como por ejemplo Caminando por la vida o Un violinista en tu tejado.

Melendi durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

No es de extrañar que Telma haya intentado estar en un segundo plano durante el concierto de Melendi. Es un comportamiento que encaja perfectamente en su hoja de ruta. Sin embargo, resulta muy complicado mirar para otro lado cuando hace alguna aparición, por eso también es normal que hayan terminado trascendiendo algunos datos. No obstante, hay que recalcar que no ha sucedido nada extraño, simplemente se ha convertido en noticia porque no es habitual verla en estas circunstancias.

Telma Ortiz podría haberse aprovechado de su apellido para ganar peso en los medios, pero ha hecho todo lo contrario. Se ha desvinculado por completo de su hermana y ha llevado a cabo una trayectoria totalmente independiente. Tiene muy buena relación con sus sobrinas, con la princesa Leonor y con la infanta Sofía, pero evita hablar de ellas para no generar ruido. Es posible que esta Navidad se reúnan para celebrar las fiestas de diciembre, aunque habrá que esperar para ver sus movimientos.