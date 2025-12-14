Antonia San Juan, a punto de recibir la última sesión de quimioterapia: "Estoy bien"

El pasado sábado 13 de diciembre se celebraron en el Palacio Municipal de IFEMA los premios Forqué. Un evento que se conoce como la antesala de otros galardones como los Goya o los Feroz. Hasta el enclave mencionado se han trasladado numerosos rostros conocidos, que no han querido perderse la velada que ha estado marcada por el recuerdo a Héctor Alterio y por las diferentes actuaciones de artistas de la talla de Shaila Durcal, además de por los galardonados. Una de las apariciones más esperadas era la de la actriz Antonia San Juan, que se encuentra en pleno proceso para luchar contra el cáncer que padece. Un duro tratamiento que, tal y como ella ha indicado, está llegando a su fin, puesto que tiene la última sesión de quimioterapia el próximo 30 de diciembre. Pese a esta delicada situación, la actitud de San Juan no ha perdido ni un ápice de su esencia. Es por eso que se ha mostrado muy positiva en esta recta final. «Estoy bien, estupendamente. Estoy aquí», ha verbalizado ilusionada.

En el aspecto laboral, la intérprete hace balance de 2025 asegurando que «le ha ido muy bien». En relación a sus deseos para el año nuevo, lejos de pedir, Antonia ha ofrecido trabajo y salud, dos premisas que quiere que reinen en 2026. Como no podía ser de otra manera, también ha hablado sobre la pérdida reciente de dos compañeros de profesión, Héctor Alterio y Adolfo Fernández. Sobre el primero, se queda con su grandísimo legado. El segundo lamenta que ha sido una muerte muy prematura y que le quedaban muchas cosas por hacer. «Es una tragedia morirse tan joven», ha asegurado.

La Navidad en casa de Antonia San Juan

Como es normal, y cuando quedan apenas 10 días para que den comienzo las celebraciones de Navidad, Antonia ha comentado con los micrófonos de la agencia Gtres cómo pasará las fiestas. «No soy creyente, celebro la Navidad pagana», ha aseverado. Algo que no quita que la inunde el espíritu navideño, ya que, tal y como ha deslizado, su casa está completamente adornada, ya ha puesto el árbol y espera con ansia las reuniones con amigos y familiares y los reencuentros propios de estas fechas.

El look de Antonia en los Premios Forqué

Haciendo gala de su elegancia, Antonia San Juan llegó a la alfombra roja de los premios Forqué con un estilismo impecable. De riguroso negro, la canaria optó por un vestido abrigo rescatado de su fondo de armario y firmado por la casa Prada. Se trataba de una prenda que contaba con una parte superior estructurada y ceñida al cuerpo con patrón de blazer, cuellos de solapa y escote pico. Por otro lado, la parte inferior se trataba de una falda de corte evasé con abundante vuelo. Confeccionada con un exquisito crep de seda, la prenda tenía una excelente caída que se podía apreciar en las ondas y el movimiento que se generaba en la falda al caminar.

Antonia San Juan en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Una apuesta infalible que acompañó con unos exclusivos zapatos de tacón medio de Roger Vivier hechos de charol oscuro y hebilla metálica. El toque distinto que aportó luz al total look black fue un impresionante broche hecho a mano por el joyero Isidoro Hernández que entrelazaba láminas doradas sobre las que iban engarzadas varias piedras transparentes y facetadas. Un artesano que también elaboró el resto de accesorios que llevaba Antonia y que pusieron la pincelada final a su exquisita elección.