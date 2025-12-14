Las firmas del joyero low cost de la Reina Letizia que triunfarán esta Navidad

Cada aparición de la Reina Letizia se convierte en una buena excusa para indagar en su vestidor y en su joyero. En LOOK hemos estudiado detenidamente todos sus estilismos y, tal y como anuncia la prensa internacional, podemos confirmar que es la royal mejor vestida del mundo. Lo ha conseguido gracias a los consejos de su estilista, Eva Fernández, pero también tiene mucho que ver la gran personalidad que ha demostrado desde que entró en la Familia Real.

Doña Letizia no necesita grandes marcas para despertar el interés de los medios. De hecho, aunque es la reina que más ropa estrena, también es la que menos gasta en vestuario y esto se debe a un único motivo: combina firmas caras con opciones económicas. Aprovechando esto último, nos hemos adentrado en su colección de joyas para recomendarte algunas marcas que te harán triunfar tanto como a Su Majestad.

Un collar Parfois

La Reina Letizia con su conjunto Parfois. (Foto: Gtres)

Parfois es una firma portuguesa fundada en 1994 por Manuela Medeiros, quien decidió abrir una pequeña tienda en Oporto cuyo objetivo era acercar la joyería al pueblo. Su intención era crear piezas de alta calidad que tuviesen un precio asequible, para que todo el que quisiera pueda llevar un buen collar, unos pendientes bonitos o una pulsera original.

Esta marca cada vez tiene más peso en España y ahora se está hablando mucho de ella porque la Reina Letizia ha lucido un collar que pertenece a la última colección. Su Majestad se ha puesto este complemento durante los Premios Francisco Cerecedo y, como no podía ser de otra forma, en cuestión de segundos se agotó de todos los escaparates. Todavía está disponible de forma online y cuesta 15.99, aunque dentro de muy poco experimentará una rebaja.

Los pendientes a juego

Los pendientes de Parfois de la Reina Letizia. (Foto: Parfois)

La Reina Letizia no deja nada a la improvisación, así que no se conformó únicamente con su collar Parfois. Aprovechando los precios tan competitivos de la marca, también adquirió unos pendientes a juego de acero inoxidable que tenían el mismo precio. De esta forma, se ha hecho con el conjunto al completo y puede presumir de haber descubierto un auténtico tesoro.

La Navidad es una época perfecta para hacer regalos y doña Letizia ha demostrado que no hace falta realizar grandes inversiones para encontrar algo bonito.

Singularu, una marca valenciana

La Reina Letizia con unos pendientes Singularu. (Foto: Gtres)

Todo lo que hace la Reina Letizia tiene sentido. Sus movimientos generan bastante repercusión y acaparan la atención de mucha gente, por eso se toma muy en serio todo lo que hace. El pueblo le agradece su comportamiento porque, en algunos casos, favorece a las pequeñas empresas y eso es justo lo que pasó cuando se puso unos pendientes Singularu en forma de estrella.

Singularu es una firma valenciana que, como otros tantos negocios, se vieron afectados por la DANA. Sin embargo, el gesto de apoyo que tuvo Su Majestad hizo que algunos expertos pusieran el foco en sus productos, gracias a lo cual aumentaron sus ventas.

Unos pendientes PDPAOLA

La Reina Letizia con unos pendientes PDPAOLA. (: Foto: Gtres)

Durante un acto de la Fundación Mutua Madrileña que tuvo lugar en Zarzuela, la mujer de Felipe VI llevó una chaqueta roja que acaparó todas las miradas. Su look, una vez más, recibió comentarios muy positivos y hubo gente que prestó una atención especial a sus complementos, firmados por PDPAOLA, una firma catalana basada en el diseño minimalista.

La Reina se puso unos Sugar Earrings, unos elegantes pendientes de plata bañados en oro son uno de los best sellers de la firma. En aquel momento costaban 75 euros, pero ya tienen un tiempo y cabe la posibilidad de que les hayan hecho una pequeña rebaja.