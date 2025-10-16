Beatriz Trapote atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras meses de angustia y lucha, la periodista ha compartido una de las noticias más esperadas por su familia: su padre, Eugenio Hernández, ha superado con éxito una operación para extirparle un tumor en el pulmón. La intervención, realizada por el reconocido cirujano torácico Diego González Rivas, marca el final de un largo proceso que comenzó hace más de medio año y que ha puesto a prueba la fortaleza del clan Janeiro-Trapote.

La comunicadora, siempre activa en redes sociales, ha utilizado su perfil de Instagram para narrar la evolución de su padre desde el pasado marzo, cuando fue ingresado por una neumonía que terminó destapando un diagnóstico inesperado. Tras varias pruebas médicas, los resultados confirmaron la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer agresivo y, en un principio, inoperable. «Fue un golpe muy duro», reconoce Beatriz en una publicación que ha conmovido a sus seguidores. «La palabra ‘inoperable’ nos rompió el alma».

Durante los primeros meses, Eugenio se sometió a sesiones de quimioterapia con la esperanza de reducir el tamaño del tumor. Sin embargo, el tratamiento trajo consigo complicaciones: fiebre, infecciones y la sensación de que el cuerpo no respondía como esperaban. «Era desesperante ver cómo se debilitaba y, aun así, no perdía su sonrisa», explica la periodista, agradeciendo el apoyo constante de su familia y de los miles de seguidores que la acompañaron en este proceso.

Cuando la esperanza parecía desvanecerse, una recomendación llegada a través de redes sociales cambió el rumbo de la historia. Varias personas hablaron a Beatriz del doctor Diego González Rivas, un cirujano español reconocido a nivel mundial por desarrollar una innovadora técnica de cirugía torácica mínimamente invasiva. Su método, conocido como Uniportal VATS, permite operar el pulmón a través de una única incisión, reduciendo riesgos y acelerando la recuperación del paciente. Tras revisar los informes médicos, González Rivas determinó que el tumor era operable. «Fue como ver una luz al final del túnel», relata Beatriz. «Confiamos en él sin dudarlo. Su seguridad, su humanidad y su experiencia nos devolvieron la calma».

Beatriz Trapote en sus redes sociales. (Foto: RRSS)

El 9 de octubre de 2025, Eugenio ingresó en quirófano con la esperanza de poner fin a su pesadilla. La intervención, que duró poco más de dos horas, fue un éxito rotundo. El tumor fue extirpado completamente, y el paciente no necesitó pasar por la UCI. Tan solo dos días después, ya caminaba y sonreía, según relata su hija, que no ha dudado en calificar el momento como «un renacer». «Mi padre ha vuelto a nacer. No hay palabras suficientes para agradecer al doctor González Rivas y a todo su equipo. Nos han devuelto la vida», escribe Trapote, visiblemente emocionada. La periodista también ha querido rendir homenaje a la sanidad española y al personal médico que ha acompañado a su familia en estos meses de incertidumbre.

El propio doctor ha compartido en sus redes la publicación de Beatriz desde Shanghái, donde se encuentra realizando otras intervenciones. Con humildad, ha agradecido sus palabras y celebrado el éxito de una nueva cirugía que demuestra «los avances de la medicina torácica moderna». Para Beatriz, este episodio ha supuesto un aprendizaje vital. «He aprendido que nunca hay que rendirse, que siempre hay que buscar una segunda opinión y que la fe y la ciencia pueden caminar de la mano», afirma. Además, ha expresado su deseo de seguir dando visibilidad al cáncer de pulmón y a la importancia de los diagnósticos tempranos.