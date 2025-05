Emiliano Suárez se distancia y cuestiona el último trabajo de Vicky Martín Berrocal: "No lo voy a ver"

Vicky Martín Berrocal se encuentra viviendo un momento muy especial en su vida profesional. Y es que, más allá del éxito que está cosechando con su podcast A solas con… y su negocio en el mundo de la moda, la diseñadora acaba de estrenar, junto a su hermana, su madre y su hija, su primer docurreality. En él, el clan al completo se ha sincerado como nunca sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su vida privada, algo que, como no podía ser de otra manera, ha generado una gran expectación en la crónica social de nuestro país. El pasado 19 de mayo se celebró la premier del esperado formato en Madrid, donde las cuatro protagonistas se reunieron con multitud de rostros conocidos y su círculo más allegado de amigos y familiares, aunque hubo alguna que otra ausencia que no pasó desapercibida.

Si bien LOOK conocía en exclusiva que Eva González no pudo asistir por motivos de trabajo, ahora se ha situado en el punto de mira la no presencia de Carola Baleztena (íntima amiga de Vicky) y las palabras contrarias sobre el formato que ha pronunciado Emiliano Suárez, actual marido de la actriz y supuesta ex pareja de la onubense. Y es que en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, el empresario ha asegurado que no va a ver el reality show de Las Berrocal por un motivo claro.

Emiliano Suárez en Madrid. (Foto: Gtres)

«No veo mucho la televisión y no me interesan los reality shows, nunca he visto ninguno y este no va a ser una excepción», comenzaba a decir. «No pasa nada, simplemente es una opinión mía personal que creo que se debe respetar. Yo llevo ocho años intentando hacer lo que más me gusta, que es producir y dirigir. Como sabéis tengo una productora y un espacio cultural en Tetuán y yo nunca he visto por ahí a Vicky, o sea que tampoco voy a estar yo pendiente del reality», sentenciaba.

Siendo consciente de la controversia que podían generar sus declaraciones, Emiliano ha aclarado que «estaba todo bien» y que «les deseaba mucha suerte con el proyecto». «Es un proyecto que desconozco y que no voy a ver, pero le deseo lo mejor, como no podía ser de otra manera. Pero está todo bien, ni estoy enfadado yo ni supongo que tampoco lo estarán ellas», explicaba. Sobre la ausencia de su mujer al estreno, se ha limitado a decir que «no se encontraba bien», dejando entrever que la estrecha relación de la mencionada con Vicky Martín Berrocal no ha cambiado.

Emiliano Suárez y Vicky Martín Berrocal con un grupo de amigos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Fue a finales del 2015 cuando Vicky Martín Berrocal y Emiliano Suárez fueron fotografiados juntos por primera vez en las calles Madrid. La revista Diez Minutos aseguró que se llamaban «gordi» y que entre ambos había surgido algo más que una amistad. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los dos llegó a confirmarlo públicamente. De hecho, unos meses después, salió a la luz que el empresario había empezado a salir con Carola Beleztena, la mujer con la que continúa a día de hoy.