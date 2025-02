Elisa Mouliaá se encuentra de nuevo en el centro de la polémica tras admitir públicamente que ha subarrendado ilegalmente varias habitaciones del piso en el que vive en régimen de alquiler, en Madrid. Todo comenzó cuando el paparazzi Sergio Garrido reveló en el programa Fiesta de Telecinco que la actriz había realquilado dos habitaciones durante las fiestas navideñas de 2024, incumpliendo así las cláusulas de su contrato de arrendamiento. Inicialmente, Mouliaá negó las acusaciones, asegurando que la vivienda era de su propiedad y que no había incurrido en ninguna irregularidad. Sin embargo,a nte la presión mediática y la difusión de nueva información, finalmente ha admitido haber mentido en sus declaraciones iniciales.

«Alquilé dos habitaciones. No me parece tan grave, lo hace todo el mundo en Madrid», ha declarado en una entrevista reciente. Mouliaá ha explicado que su decisión de subarrendar las habitaciones está motivada por las dificultades económicas y desafíos financieros que atraviesa, especialmente como madre soltera. La intención de la actriz, que según ella desconocía que esta práctica estaba prohibida por su contrato de alquiler, era «aligerar un poco los gastos». «Sinceramente sí, lo he hecho mal. No sabía, primero, que no se podía en el edificio ni tampoco pensé que fuese a ser tan grave. Es cierto que, oye, pues tendría que haberles pedido permiso, pero eran vacaciones. No creo que sea una delincuente, esta es la verdad», ha señalado.

Elisa Mouliaá a su salida del juzgado. (Foto: Gtres)

Elisa sostiene que, tras reconocer su error, se ha disculpado con la propietaria del inmueble y ha dejado de subarrendar. «Quien no lo quiera entender que no lo entienda. He estado en una situación de vulneración económica y social y pues lo tuve que hacer», ha explicado. Además, la actriz también ha puesto el foco en el coste que supone afrontar un proceso judicial como el suyo abierto contra Iñigo Errejón, el que fuera miembro del Congreso de los Diputados de España y cofundador de Podemos. «El juicio me está costando un ojo de la cara», ha asegurado pidiendo con ello comprensión por su situación y haciendo hincapie en que su intención no es perjudicar a nadie.

La situación judicial entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón comenzó en octubre del pasado año, cuando la actriz denunció al ex diputado por acoso sexual, alegando que él la besó y tocó sin su consentimiento en una fiesta en la que ambos coincidieron en diciembre de 2021. Según su relato, el político la condujo a una habitación, cerró la puerta con pestillo y la agredió. En los últimos meses, el caso ha avanzado con declaraciones judiciales en las que Mouliaá ha detallado su versión de los hechos y ha enfrentado interrogatorios. La defensa de Errejón ha negado las acusaciones y ha cuestionado la entrega de pruebas por parte de Mouliaá, acusándola de no facilitar información clave. La actriz, por su parte, ha asegurado que ha proporcionado lo que tenía. Sin embargo, algunas no son relevantes para el caso.

Elisa Mouliaá contrata a Agustín Etienne como su representante

Tras denunciar a Íñigo Errejón, Mouliaá ha buscado asesoramiento para negociar contratos y gestionar su presencia en los medios. Así, ha contratado a Agustín Etienne. Conocido por su relación con Olga Moreno, ex mujer de Antonio David Flores, Etienne es un profesional con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento. Fue el mano derecha de Toño Sanchís, si bien después del escándalo relacionado entre el madrileño y Belén Esteban, decidió distanciarse por completo de su entonces agencia de representación.