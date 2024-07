Elena Tablada reacciona tras el anuncio de Javier Ungría de que recurrirá la sentencia

Fue el pasado 17 de julio, cuando se conoció que Elena Tablada había ganado el juicio a Javier Ungría por la custodia de su hija en común después de cerca de dos años de batalla judicial. «Elena Tablada gana a Javier Ungría el juicio por la custodia de su hija. Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y pruebas presentadas por Elena fueron determinantes», contó el periodista Aurelio Manzano.

Después se conoció que el que fuera concursante de Supervivientes va a recurrir la sentencia. «La custodia es para ella porque tiene dos días más que yo, otra cosa es que se quiera vender que a mí me han quitado ala niña. Yo voy a intentar tener ese día de más, al final no pido nada más que lo equitativo», dijo a las cámaras de Gtres. Ahora, Elena Tablada ha reaccionado a este movimiento por parte de su ex.

Elena Tablada paseando. (Foto: Gtres)

La reacción de Elena Tablada

La también ex pareja de David Bisbal ha sido vista por las calles de Madrid y al ser preguntada por todo este entramado judicial y sobre que Javier Ungría va a interponer un recurso tras conocer la resolución de la sentencia se ha mostrado tajante al respecto. «Él puede hacer lo que él quiera», ha dicho sin querer entrar en más detalles.

Javier Ungría y Elena Tabalda, en un evento. (Foto: Gtres)

Sobre esta batalla legal se pronunció hace un tiempo Elena Tablada. Lo hizo en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Para la ex concursante de Bailando con las estrellas había una prioridad en este entramado y es que su pequeña creciera junto a la hija que tuvo en común con el intérprete de Bulería, sin impedir, eso sí, que su padre pudiera verla cuando quisiera. Por su parte, Javier Ungría, buscaba conseguir la custodia compartida.

Elena Tablada con Javier Ungría cuando estaban juntos. (Foto: Gtres)

«Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá. Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas», desveló Tablada en la citada intervención. Ahora, queda esperar si se producirá o no algún nuevo cambio en relación a la custodia de su hija.

Javier Ungría y Elena Tablada pusieron punto final a su historia de amor en agosto de 2022, después de más de seis años de amor y una hija en común. Tras su sonada ruptura fueron continuos los rifirrafes que han ido manteniendo, por lo que sus nombres han acaparado parte de la atención mediática de la crónica social de nuestro país.