Una Primera Comunión siempre es motivo de celebración y si no, que se lo digan a Juan Peña. El cantante ha congregado en la celebración de este sacramento de su hijo Tristán a una larga lista de invitados, entre los que se han colado diversos rostros conocidos del panorama social. El trascendental acontecimiento, al que han llegado tanto Juan Peña como Sonia González visiblemente emocionados, ha tenido lugar en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid. Enclave al que se han desplazado, entre otros, Fonsi Nieto, Mónica Hoyos y María José Suárez. Todos ellos han atendido, a su llegada, a los reporteros de la agencia Gtres.

Elena Tablada

La empresaria ha sido una de las invitadas VIP que ha atendido amablemente a la prensa. Se ha deshecho en halagos hacia su amigo Peña y sobre Tristán, al que ha confesado no conocer mucho, ha dicho que: «Si se parece a los padres, será un divino». Dejando así patente la buena relación que mantiene con el matrimonio anfitrión, algo que ha revelado que se ha sobrevenido porque sus hijos comparten centro educativo.

Juan Peña con su hijo y su mujer. (Foto: Gtres)

Respecto al galardón que ha recibido recientemente como madre del año, se ha mostrado muy orgullosa y feliz. Una entrega durante la que estuvo acompañada por dos de las mujeres de su vida: su madre y su hermana. Las preguntas sobre su ex Javier Ungría no han tardado en llegar. «¿Le darías el premio al padre del año?», ha comentado el reportero, sobre lo que ella ha evitado pronunciarse: «No sé, no doy yo los premios», ha dicho entre bromas.

Fonsi Nieto

«Juan es querido por todos y una maravillosa persona». Estas han sido las palabras de cariño que Fonsi Nieto le ha dedicado a su amigo y organizador del evento. Una relación que, según ha dicho Nieto, mantienen desde la infancia. Frente a las cámaras, el ex de Alba Carrillo se ha mostrado muy alegre y sonriente y ha confesado que se encuentra muy contento tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Respecto a su vida privada, se ha mostrado reacio a hablar sobre su nuevo amor y ha evitado las preguntas.

Mónica Hoyos

Mónica Hoyos en la comunión del hijo de Juan Peña. (Foto: Gtres)

La televisiva, entusiasmada, ha llegado sola y ha hecho una descripción de cómo sería su marido de verano. «Divertido, directo, sincero, con ganas de vivir y con valores». Así se imagina la ex pareja de Carlos Lozano al hombre que va a ocupar su corazón durante los meses de junio, julio y agosto. “En algunos momentos me gustaría compartir”, ha confesado la colaboradora, a pesar de que no se encuentra cansada de la soltería que disfruta desde hace ya tiempo. Durante su intervención ha dedicado unas tiernas y emotivas palabras a su hija, Luna: «Es mi mayor apoyo».

María José Suárez

María José Suárez en la comunión de hijo de Juan Peña. (Foto: Gtres)

La intervención de la modelo ha sido escasa. Se ha reafirmado en que está muy feliz y ha confesado que ha acudido al evento, junto a su hijo, para apoyar a Tristán, a Juan y a Sonia en un día tan relevante para ellos.