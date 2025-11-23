Elena Tablada explica sin tapujos cómo es la relación que mantiene con David Bisbal

Elena Tablada ha aprovechado la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón, en Torrejón de Ardoz, para dar el pistoletazo de salida a esta época tan mágica del año. Una vez en el enclave elegido por el municipio para instalar el parque temático, la empresaria ha atendido a la prensa amablemente y ha dado detalles de en qué punto se encuentran las relaciones con sus ex parejas y padres de sus hijos. Respecto a David Bisbal, padre de la mayor, ha confesado que ambos mantienen una buena relación. Por el contrario, con Javier Ungría ha indicado que su vínculo está frozen —congelado—.

A pesar de esta falta de entendimiento con uno de los progenitores, Elena se ha mostrado muy orgullosa de haber conseguido que sus hijas puedan pasar al menos una de las dos fiestas juntas: «Nos dividimos la Nochebuena y el Fin de Año y las niñas coinciden». Un encuentro familiar que la hace muy feliz. Siguiendo con las costumbres relacionadas con la última etapa del año, Tablada ha deseado, frente a las cámaras de la agencia Gtres, que el próximo año esté lleno de abundancia, de todos los tipos, y de prosperidad. De la misma manera, ha descartado por completo volver a enamorarse, ya que, tal y como ha indicado, «tiene otras muchas prioridades».

Elena Tablada y David Bisbal presentando a su hija ante los medios. (Foto: Gtres)

En esta reaparición también ha aclarado el motivo por el cual, en los últimos tiempos, no es tan habitual su presencia en tantos actos de índole social. «Volví de verano y decidí no ir a tantos eventos», ha trasladado, revelando que está tratando de frenar en ese aspecto. «Me estoy dedicando tiempo a mí, a mi vida, a mi casa y a mis hijas», ha apuntado. Una determinación de la que se siente muy orgullosa.

Javier Ungría posando con Elena Tablada. (Foto: Gtres)

Así es la Navidad en casa de Elena Tablada

Durante su intervención, Elena Tablada ha confesado que es una amante de la Navidad: «Me encanta». Tanto es así que la intenta alargar todo lo que puede. «Tengo tres árboles puestos desde principios de noviembre», ha confesado. Una pasión que también han desarrollado sus hijas, que ya están haciendo la carta a los Reyes Magos, aunque «no es muy extensa, se conforman con poco», ha asegurado su madre aliviada. Concretamente, la pequeña Camila —la hija que tiene en común con el empresario Javier Ungría— está en una etapa muy bonita, ya que tiene 5 años de edad y vive estas fechas con mucha intensidad, y así lo ha trasladado su progenitora: «Es el año de: ‘El elfo, come bien, pórtate bien, Santa te está mirando’», ha reconocido la diseñadora entre risas de ternura y muy feliz por el momento tan dulce que atraviesa la menor de la casa.

Elena Tablada junto a su madre y su hermana. (Foto: Gtres)

Pese al espíritu navideño y la alegría que la inunda, Tablada ha indicado que no siempre ha sido así, puesto que algunos años ha sido más agridulce «porque se va alguna persona». En cuanto a las tradiciones del clan Tablada, no hacen nada especial más allá de aprovechar para «estar en familia y agradecer por los que estamos aquí, arriba y a la vida». Unos días marcados en el calendario en los que está arropada por su madre, su hermana y sus sobrinos, además de por sus hijas y por la «familia no de sangre» que ha ido atesorando a lo largo de los años.