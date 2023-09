Quién es Eiza González, la mujer que estaría ocupando el corazón de Mario Casas

Una de las historias de amor más famosas que vivió Mario Casas fue la que tiene como protagonista a Blanca Suárez. Se conocieron en El Barco, una serie que consolidó sus respectivas trayectorias artísticas. Empezaron a salir en 2018 y estuvieron menos de dos años juntos, pero llamaron la atención de todos los medios. Sin embargo, la actriz es una más en la larga lista de conquistas de Mario. Recientemente se le ha relacionado con Eiza González, una cantante mexicana que también ha triunfado en el mundo de la interpretación.

A sus 37 años, Mario Casas ha emprendido un proyecto muy importante para él. Ha dirigido su primera película, titulada La soledad tiene alas, un largometraje que tiene como protagonista a su hermano Óscar. Han estado trabajando duro durante mucho tiempo y el director ha pensado que ha llegado el momento de tomarse un merecido descanso, por eso ha viajado a Roma. Se ha dejado ver por la capital italiana junto a Eiza González.

Blanca Suárez y Mario Casas posando / Gtres

La supuesta nueva ilusión de Mario Casas también es actriz, de hecho ha triunfado en Hollywood y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores muy potente. Su primer proyecto importante fue Lola, érase una vez y después arrasó con papeles en películas tan bien valoradas como: Godzilla vs Kong, Baby Drive o Fast and Furious: Hobbs & Shaw.

La imparable trayectoria de Eiza González

Eiza González nació en Ciudad de México en enero de 1990 y desde que era muy pequeña decidió que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Tuvo una infancia complicada debido al fallecimiento de su padre y la depresión que le ocasionó este golpe, pero con el paso del tiempo encontró un refugio perfecto en el Centro de Educación Artística de Televisa. Allí inició su formación artística y consiguió un papel en la famosa telenovela Lola, érase una vez, que se estrenó en 2007. Desde ese momento, la trayectoria de Eiza no ha dejado de crecer.

Eiza González posando en Instagram / Instagram

Otra de sus grandes oportunidades llegó en 2014, cuando se convirtió en una de las actrices mejores valoradas de Netflix gracias a From Dusk Till Dawn: The Series. Este proyecto hizo que su fama cruzase fronteras y poco a poco se fue haciendo un hueco en la prensa internacional. Siempre ha recibido muy buenas críticas y ha estado en el punto de mira de muchos periodistas, de ahí que su posible historia de amor con Mario Casas no haya tardado en ver la luz.

Fue presentadora en los Premios Oscar

Cuatro años después de su irrupción en Netflix, Eiza González recibió una oferta que terminó de consolidar su trayectoria. Le ofrecieron ser una de las presentadoras de la 90ª edición de los Premios Oscar. Justo después aceptó un papel en la película Paradise Hills, un proyecto que compartió con la famosa Emma Roberts. Todo lo que ha hecho ha generado mucha repercusión, incluso su aventura en el mundo de la música.

En 2009 publicó un disco titulado Contracorriente. Por aquel entonces no tenía tanta fama, pero aún así recibió muy buenas críticas. Eso sí, su faceta como cantante no ha tenido tanto éxito y en 2012 la dejó aparcada en un segundo plano. Aquel año sacó al mercado Te acordarás de mí, un álbum con el que pretendía llegar a un público más amplio, pero este objetivo le dejó un sabor agridulce y regresó a la interpretación.