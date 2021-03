La hemeroteca es un instrumento muy útil en cuanto a investigación se refiere, y también puede ser muy divertida y es que permite traer el presente momentos del pasado de los que todo el mundo se había olvidado. La de la cantante Edurne está llena de instantes en los que ha brillado por su educación, saber estar y elegancia, cualidades de las que siempre ha presumido pese a encontrarse en algún que otro compromiso. Eso fue lo que sucedió hace nada menos que 12 años, cuando la colaboradora televisiva Marta López hizo un comentario malicioso sobre ella durante un programa.

Los usuarios de Twiiter han rescatado aquel momento, que no solo es curioso por el gran cambio de ambas mujeres, también porque con él se recuerda el ‘zasca’ que la presentadora Emma García le hizo a Marta por su desafortunado comentario. Edurne, que se quedó a las puertas de la gran final de Operación Triunfo 2005, siendo la sexta finalista, tuvo que recorrer algunos platós de televisión para conceder entrevistas, entre ellos el de ‘A tu lado’, el extinto programa de Telecinco presentado por la vasca.

Muy sincera, como sigue siendo, López no dudaba en reconocer que el conocer a algunos de los concursantes del programa musical de Telecinco le había decepcionado. «Me pasó con Guillermo Martín también, que en la tele me parecía muy guapo y luego… Yo aquí te veo mona, pero vamos, tampoco es para tirar cohetes», espetó a una incrédula Edurne, que no atinó más que ha sonreír ante el comentario, un poco sorprendida por lo que le había dicho.



Tras la sorpresa inicial de la cantante, que le dijo que «esa es tu opinión», y te las risas del resto de personas presentes, Emma García no dudó en salir en su defensa, dándole de paso un pequeño zasca a Marta: «Lo siento por ti, Marta, pero es bastante más mona que tú».

Ya en ese momento, la ex concursante de Gran Hermano parecía no saber donde meterse y solo se le ocurrió defenderse diciendo señalando la diferencia de edad entre ambas. «También voy a decir una cosa, le saco doces años. ¡A ver como está ella dentro de 12 años!». «¡Pues a ver cómo está Marta dentro de 12 años!», se escucha decir a otro de los colaboradores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Fue Kiko Hernández, colaborador de ‘Sálvame’ en la actualidad, quien contaba en aquel ‘A tu lado’ que durante una publicidad Marta le había preguntado que quien era más guapa, ella o la cantante. Tras desvelar la cuestión, a López le toco explicarse, como se muestra en el vídeo.

A pesar de la opinión de Marta, en el año 2005 Edurne era bien guapa / GtresEl tiempo casi ha trascurrido y no solo se puede afirmar que Edurne, a punto de dar a luz a su primer bebé, una niña, está en el mejor momento de su vida, sino que a sus 35 años está más guapa que nunca. La madrileña no ha perdido esa candidez, sino que está considerada como uno de los grandes rostros de la televisión y una de las mujeres más guapas de España. Junto a su chico, el futbolista David de Gea, forma además una de las parejas más estables.

Por supuesto, las redes sociales se han hecho eco de este vídeo de hemeroteca y muchos han apoyado a Edurne y le han recordado a Marta que su predicción no ha acertado para nada y es que la madrileña está espectacular 12 años después.