Cristina Pedroche ha compartido una reflexión -que ha pensado si publicar o no- en las horas previas a su cumpleaños. Este 30 de octubre, la presentadora da una vuelta más al sol. Sin embargo, no lo celebrará como en otras ocasiones y ha explicado el motivo por el que no hará una gran fiesta ni por el que quiere ser protagonista en su día. Una decisión que sabe que no gustará a todo el mundo y por la que incluso podría recibir críticas.

La decisión de Cristina Pedroche en su cumpleaños

«En unas horas será mi cumpleaños. Siempre me ha encantado celebrarlo pero desde que soy madre siento que muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, casi todas, y otras a las que todavía me estoy acostumbrando. No digo que sean malas, pero sí distintas. La publicación podría terminar aquí pero, como siempre se me critica, haga lo que haga, y además va a ser mi día dejadme que me explique un poco más», ha comenzado diciendo la periodista.

Si por algo se caracteriza la mujer de Dabiz Muñoz es por ser un libro abierto a la hora de hablar sobre sus emociones o sus vivencias -aunque a veces eso suponga que sea diana de críticas-. Sin embargo, a escasas horas de soplar las velas, la presentadora ha reconocido que se «siente un poco invisible» y que, «en muchos momentos del día no es Cristina, ni la Pedro, ni la Pedroche», sino «la mamá de Isai y de Laia»: «Y está muy bien esta nueva identidad, pero a veces es que no me veo ni yo. Y es como si mi cumpleaños ya no fuera importante, como que es más especial, por supuesto, los cumpleaños de ellos».

En este texto, Pedroche ha contado que antes de tener hijos no entendía como había madres que se olvidaban de ellas mismas, «como si no fueran valiosas», por priorizar a los pequeños de la casa: «Yo misma en ocasiones me veo así. Ya no pienso en qué me apetece, lo más mío que hago es trabajar, entrenar o leer cuando ellos están dormidos. Muchas veces termino el día exhausta, sobreviviendo. Cuando me meto en la cama y todo está en silencio me ataca la culpa, porque llego a todo, o a casi todo, pero de aquella manera».

La colaboradora televisiva ha desvelado que con sus hijos trata de ser perfeccionista y que, ese sentimiento y actitud, a veces le juega malas pasadas: «Me doy cuenta de que es imposible hacerlo todo perfecto y pienso si ellos lo notarán. Me pongo el listón muy alto y soy muy dura conmigo misma.

Pero les miro (me encanta observarles y me quedo embobada) y les veo sanos, preciosos, siempre riendo, siempre felices. Entiendo que algo bien estaré haciendo, ¿no?».

Cristina Pedroche celebrando su cumpleaños el pasado año. (Foto: Instagram)

Por todo esto, la de Vallecas considera que el día de su cumpleaños, tras ser madre, no es una fecha especial, ya que «no quiere ponerse en el centro»: «Cuando sople las velas lo intentaré, pero ahora sea el día que sea en el calendario solo quiero que ellos estén bien y sean felices. Es mi prioridad, ellos son mi prioridad. No sé si me habréis entendido porque no me entiendo ni yo muchas veces, pero me apetecía dejar esta reflexión por aquí. (Aunque también he dudado en si finalmente darle a publicar). Os deseo muy buenas noches».