Cristina Pedroche vuelve a ser diana de críticas tras su última confesión sobre la maternidad. Antes de quedarse embarazada por segunda vez, la presentadora siempre manifestó que, si se convertía en madre de nuevo, le gustaría que el bebé fuera una niña. Sin embargo, y aunque se hizo a la idea de ello -sobre todo, por su hija Laia-, la periodista dio a luz a un niño.

Meses después del nacimiento de Isai, la mujer de Dabiz Muñoz ha revelado que, en un comienzo, «le daba vergüenza contar que su segundo bebé era un varón» y que dudó si «podía llegar a quererle» debido a sus expectativas y su deseo que fuera otra niña. Un comentario que ha generado muchas críticas, de las que Pedroche ha tratado de defenderse en redes sociales.

Cristina Pedroche durante su segundo embarazo. (Foto: Gtres)

Cristina Pedroche estalla contra las críticas

Hace unos días, la colaboradora televisiva se sentaba en un plató por primera vez tras dar a luz a su segundo hijo. La vallecana confesó que, «estaba convencida de que era una niña y se lo decía a todo el mundo, a mi hija, a Dabiz… Cuando me dijeron que era un niño me daba vergüenza contarlo, me costó incluso contárselo a mi marido. Me daba miedo no querer al niño, yo me había hecho a la idea de tener dos niñas». Sin embargo, matizó que ahora «se le cae la baba» con Isai y que el amor «se ha multiplicado».

Unas palabras que han sido muy criticadas en redes sociales. Coincidiendo con el décimo aniversario de su íntima y atípica boda con Dabiz Muñoz, Cristina ha reaparecido en su perfil social donde, en lugar de compartir cómo han celebrado esta fecha, ha estallado contra los mensajes que ha recibido en los últimos días tras su entrevista con Sonsoles Ónega. «Pensé que iba a ser un día maravilloso, porque hacía 10 años que me casé con mi marido y tenía muchas ganas de celebrar mi aniversario, pero fue un día regular. Yo no me sentía fatal porque mi hijo fuese niño, sino porque mis expectativas estaban hechas para que fuese una niña. Por supuesto que yo me sentía absurda por cuestionarme todo esto, cuando lo importante era que el niño estuviese bien».

El texto que escribió Cristina Pedroche para anunciar que esperaba un niño (Foto: Instagram)

Tras dar las explicaciones que ha considerado oportunas, la madrileña ha destapado que muchas mujeres le han escrito tras sentirse identificada con su testimonio: «Me ha escrito mucha gente diciéndome que les hubiese gustado escuchar una historia como la mía para sentirse reflejadas en ella. A mí misma me hubiese gustado que me lo dijesen. Yo solo quería normalizarlo, pero no se me ha querido entender».

Finalmente, Pedroche ha denunciado públicamente que «se siente ridícula» una vez más «teniendo que dar estas explicaciones»: «Lo mío no tiene nada que ver con el duelo que pasa una mujer que pierde a un hijo. No me quiero ni imaginar el dolor que tiene que ser eso… Que se utilizando este video para meter odio sin ver la entrevista completa o sin querer entenderme, es una mierda».