El ambiente navideño ya se va notando cada vez con más intensidad, sobre todo, teniendo en cuenta que queda poco más de una semana para celebrar la Navidad. Época en la que se celebran numerosos eventos a los que acuden los rostros conocidos del momento como Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora se ha convertido en la imagen de la Fundación Madrina. Para este proyecto ha posado ante un árbol de Navidad y algunos regalos. Después de la sesión fotográfica, Ágatha ha atendido amablemente a los medios de comunicación a quienes ha confesado cómo está viviendo este último reto profesional.

Ágatha Ruiz de la Prada posando / Gtres

«Que alegría ser madrina de honor de una campaña que regala juguetes a los niños. Yo creo que la Navidad es súper importante. Yo llevo desde hace casi tres semanas inmersa ya en la Navidad y mi casa está completamente decorada», ha dicho en un primer momento antes de profundizar en otros temas de actualidad social.

Ágatha Ruiz de la Prada sobre el documental de Isabel Preysler

El lunes, 4 de diciembre, Isabel Preysler presentó uno de sus proyecto profesionales hasta la fecha en el Hotel Ritz de Madrid. Pese a que el hermetismo es la fórmula por la que siempre apuesta en todo a lo relacionado con su vida privada, ha querido romper esa barrera para mostrar en primera persona cómo vive una de las épocas más especiales del año: la Navidad. Para ello ha protagonizado su propio documental titulado Isabel Preysler: Mi Navidad, que se puede ver desde el día 5 de este mismo mes en Disney+. Sobre ello ha hablado sin tapujos en su última aparición Ágatha Ruiz de la Prada.

Isabel Preysler en la persentación de su documental / Gtres

«No lo he visto, pero he leído ayer una crítica que le han hecho en un periódico. La crítica decía que era malísima la película, pero tan mala es que tengo ganas de verla», ha confesado. Sobre si lo va a ver o no, Ágatha ha indicado que sí. «Yo la voy a ver, porque me han dicho que es brutalmente mala. Con la otra de Tamara, mira que a mí Tamara me cae fenomenal, pero fíjate que no fui capaz. Hice un esfuerzo, porque me hace muchísima gracia Tamara. La encuentro genial, pero para hacer un documental necesitas una buena idea, un buen director y una buena trama. Todo tiene que ser bueno y no es fácil», ha terminado diciendo a la prensa.

Carmen Lomana critica el documental de Isabel Preysler

La diseñadora no ha sido la única que se ha pronunciado sobre el documental. Sin ir más lejos, Carmen Lomana indicó en una de sus últimas apariciones que no tenía mucha curiosidad por ver los episodios de la pieza audiovisual. «No mucha. No especialmente», indicó. Asimismo, también reconoció que solo había visualizado algunas partes del contenido.

Carmen Lomana posando / Gtres

Aseguró que había visto a la madre de Tamara Falcó desayunado con unas prendas de ropa que han llamado bastante su atención: «Llevaba una bata estampada que hacía juego con las cortinas», dijo. Prosiguió con su discurso manifestando que consideraba que la hispano-filipina era muy conocida en cuanto a reportajes de la crónica social, pero que su personalidad estaba envuelta en un gran misterio: «Como persona y como mujer no es tan conocida».