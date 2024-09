La dura confesión de Antonio Banderas sobre sus finanzas: "Trabajo a pérdidas"

Antonio Banderas acudió a El Hormiguero el pasado jueves, 19 de septiembre, para promocionar uno de sus últimos proyectos: Gipsy. Se trata de un musical inspirado en la América de los años 20 y 30 que se estrenará el próximo 17 de octubre en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, ciudad natal del actor. Tal y como ha confesado durante la entrevista, es el cuarto proyecto que dirige, por lo que tiene muchas ganas de mostrárselo al público. No obstante, a pesar de todo, ha compartido con la audiencia que es consciente de que no conseguirá un gran beneficio económico con ella, ya que aunque consigan llenar el teatro todos los días, sabe que «van a perder dinero».

«En el Teatro Soho, somos una empresa privada. No recibimos ninguna subvención pública y trabajamos siempre a pérdidas. Este es el espectáculo más ambicioso que hemos montado en el Soho. Aunque nosotros llenemos el teatro todos los días, vamos a perder dinero», comenzaba a decir. Para aclarar sus declaraciones, Banderas continuaba explicando que su forma de hacer frente a los negocios había cambiado a raíz de su incidente cardíaco: «Me di cuenta de que el éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer y con la gente que quieres. Y es que yo trabajo en lo que me gusta, en lo que me llena. Mucha gente vive como si no se fuera a morir nunca, pero resulta que sí, y hay que tenerlo presente. Cuando me marche, quiero irme sabiendo que he hecho las cosas como las quería hacer. Y el proyecto del Soho parte de esa premisa», sentenciaba.

«El ansia por triunfar es un hecho social y he tratado de derivar el show hacia esa reflexión», añadía. La entrevista continúo su curso pero, al rato, Pablo Motos quiso retomar el tema: «Me he quedado en pausa cuando has dicho lo de que haces el teatro con pérdidas», confesó. Fue en ese momento cuando Antonio Banderas profundizó más en su situación económica: «Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago», respondía con humor. «El Gato con Botas es el que salva todas las situaciones», añadía, dejando entrever que son sus trabajos en el cine los que le reportan mayores beneficios.

Antonio Banderas en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Acto seguido, insistió en que su verdadera satisfacción hoy en día no es el dinero, sino presentar espectáculos diferentes y originales que le permitan disfrutar con sus compañeros y del público. Pero esta nueva forma de concebir su faceta profesional no está paralizando su carrera. Y es que además de la producción de Gipsy, Antonio Banderas también está preparando su regreso a Broadway y un rodaje con Anthony Hopkins en 2025.